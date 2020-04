Pečovatelé v terénu nemají podle asociace dostatek ochranných pomůcek

Praha - Pečovatelům a pečovatelkám, kteří docházejí k seniorům či postiženým domů, stále chybějí ochranné pomůcky. K dispozici mívají většinou jen látkovou roušku. Nedozvědí se také předem, zda je jejich klient v karanténě či má nákazu. ČTK to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Upozornila na to dnes i Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS). Podle ní se pečovatelky a pečovatelé starají o více než 100.000 lidí, většinou jsou to senioři nad 80 let.

Asociace poskytovatelů a zdravotnické odbory žádaly už zhruba před měsícem pro pracovníky sociálních služeb ochranné pomůcky. Vedení resortu zdravotnictví tehdy uvedlo, že nejdřív je nutné zajistit prostředky zdravotníkům. Z dodávek domovy pro seniory a postižené dostávaly jen malou část. Podle ministra vnitra a šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) by pomůcek už měl být dostatek. Podle Horeckého ale případné zásilky směřují do pobytových zařízení a terénní služby v zásobovacím řetězci nejsou.

"V terénních službách je nedostatek ochranných pomůcek. Až na výjimky nemají ani respirátory FFP2 (nižší třídy)," uvedl Horecký.

Ministerstvo práce na svém webu umístilo dotazník, přes který mohou poskytovatelé hlásit nedostatek pomůcek. Požadavky resort pak předá do krajů. Týká se to ale nejspíš jen pobytových zařízení. Mají oznámit svou kapacitu a také to, zda se u nich nákaza objevila. Uvést mají, kolik na týden potřebují roušek, rukavic a dezinfekce. Kolonka pro respirátory chybí.

Podle Horeckého pečovatelky a pečovatelé, kteří docházejí do domácností, o případné karanténě či nákaze svých klientů nevědí. Jsou s nimi přitom v těsném kontaktu a pomáhají třeba s osobní hygienou, přemísťováním či úpravou lůžka.

"Je tu řada problematických bodů. Nevíme třeba, jak bychom mohli sdílet informace s hygieniky (o nákaze či karanténě). Jaký by měl být pak postup? Kde by si měl pracovník oblékat a svlékat ochranný oblek? Na chodbě v paneláku to není dost dobře možné," uvedl Horecký. Pravidla by měla nastavit ministerstva.

Podle ČAPS se péče v terénu často opomíjí, i když ji dostává přes 100.000 méně soběstačných seniorů. Klientům je většinou nad 80 let. Pečovatel či pečovatelka dochází každý den za pěti až osmi lidmi. "Spotřeba jednorázových roušek a rukavic je vysoká a bez jejich dostatečného zajištění není možné péči poskytovat z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů," uvedla ČAPS. Vedle zajištění dostatku pomůcek je potřeba i proškolení personálu k jejich používání. Podle asociace by k prevenci stejně jako v domovech i v terénních službách přispělo testování klientů, kteří se vracejí domů z nemocnic, i pracovníků, kteří se mohli dostat do kontaktu s nakaženými.

ČAPS podotýká, že nyní se musí kvůli nařízením a omezením o seniory často víc starat rodina. Příbuzným mohou pomoci videa s návody a postupem péče v domácnosti.