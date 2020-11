Pecková:Koalice nebude žádat ANO, ať navrhne někoho za Jermanovou

Praha - Zástupci nové středočeské koalice nebudou žádat opoziční hnutí ANO, aby navrhlo do čela kontrolního výboru někoho jiného než končící hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Je ale otázkou, zda bude do čela výboru zvolena, řekla dnes novinářům pravděpodobná nástupkyně Pokorné Jermanové Petra Pecková (STAN). Jak hlasování na jednání zastupitelstva dopadne, nechtěla předjímat.

Pokorná Jermanová v úterý uvedla, že nebude-li zvolena předsedkyní kontrolního výboru, nová koalice poruší slovo. Poukázala na to, že ji na placenou funkci, která podle nepsaných dohod náleží nejsilnější opoziční straně, navrhlo její hnutí a koalice tvrdila, že opozici do nominací nebude mluvit. Reagovala tak na vyjádření předsedy STAN Víta Rakušana, že každý zastupitel hlasuje podle svého svědomí, a tak si nemyslí, že pro ni volba dopadne dobře.

"My jsme řekli, že tu nominaci nebudeme v žádném případě kádrovat. Rozhodně nebudu žhavit dráty do ANO a prosit je, aby nominovali někoho jiného. To, koho nominovali, svědčí něco o ANO, ne o nás," uvedla Pecková. Podotkla, že navržení Pokorné Jermanové musí stejně jako nominace do ostatních výborů a komisí projít hlasováním.

Nová koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj se podle Rakušana nechce chovat jako předchozí krajská vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty a chce dát opozici v kontrolním výboru většinu. Zároveň by ráda podpořila i jejího předsedu. "V případě paní Jermanové ale vážně pochybuji o její šanci na zvolení, byť platí výše napsané, chceme být jiní a dělat to jinak. Bohužel, je symbolem. A protože hlasuje každý zastupitel podle svého svědomí, nikoliv podle stranických not, nemyslím si, že to dopadne pro paní Jermanovou dobře," napsal Rakušan v úterý na facebooku.

Pokorná Jermanová jeho vyjádření označila za scestné a uvedla, že nic špatného neprovedla. "Policie mě nevyšetřuje, na žádném výslechu jsem nebyla, nikdo mě z ničeho neobvinil. Nevidím důvod, proč bych to nemohla vykonávat jako čtvrtý politik s nejvyšším počtem preferenčních hlasů ve volbách," dodala. Tvrdí také, že žádné zkoumání hospodaření na úřadě za poslední čtyři roky nic špatného neodhalilo.

Funkce předsedy kontrolního výboru je ve Středočeském kraji uvolněná, tedy placená. V minulosti byli v čele výboru Josef Řihák (ČSSD) nebo Ivo Šanc (STAN), který počátkem letošního roku funkci opustil ze zdravotních důvodů. Od té doby byla kvůli sporu stran neobsazená.