Pečivo by podle Nekuly mělo zlevňovat ve druhém pololetí letošního roku

Praha - Ceny pečiva by měly klesat ve druhém pololetí letošního roku s tím, jak se postupně pekařům snižují ceny energií nebo mouky. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Letos v dubnu uvedl, že se chce zaměřit na to, proč pekaři ceny nesnižují. V pondělí se sešel se Svazem pekařů a cukrářů k vývoji situace na trhu.

Podle ministra si některé pekárny zafixovaly na více měsíců cenu energií a nenakupovaly takzvaně na spotu. "To znamená, že lze očekávat v horizontu několika málo měsíců, že snížené ceny energií, ale i pšenice a mouky se projeví i u pekařů," řekl.

Nekula dnes zopakoval, že lidé by měli nakupovat ve slevových akcích. Zákazník by si měl zachovat flexibilitu a porovnávat ceny obchodníků. "Tím, že cíleně u srovnatelného zboží nakoupí levněji, donutí obchod, aby zlevnil," doplnil. Nekula dříve také kritizoval řetězce kvůli vysokým cenám potravin. Antimonopolní úřad ale ve svém šetření u cen mléka, másla, vajec, mouky a kuřecího masa neobjevil žádné porušení hospodářské soutěže.

Loni i začátkem letošního roku byla podle Nekuly situace na trhu vychýlená a lidé "se nemají nechat ovlivnit tím, co nazývá kvazislevy." O těch mluvil dříve například v případě, kdy cukr krystal byl v obchodě nabízen ve slevové akci za 32,90 Kč a cena bez slevy byla 39,90 Kč. Podle Nekuly nešlo o slevu, protože cena v akci byla běžná cena.

Sám se kvůli tomu obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Českou obchodní inspekci (ČOI). Také inspekce zatím žádné náznaky porušení zákona o ochraně spotřebitele neodhalila.