Pech zajistil hokejistům Sparty vítězství na ledě Vítkovic 2:1

Ostrava - Hokejisté vedoucí Sparty vyhráli v 43. kole extraligy na ledě Vítkovic 2:1 a natáhli svou vítěznou sérii na sedm zápasů. Rozhodující branku vstřelil v 55. minutě útočník Lukáš Pech, gólem a asistencí přispěl k úspěchu Pražanů obránce Jan Košťálek. Ostravané prohráli potřetí za sebou.

V úvodu prověřil domácího gólmana Svobodu Irgl, Salák si poradil s nebezpečnými střelami Irgla a Pyrochty. Potom nezamířil přesně z pravého kruhu vítkovický Koch a na druhé straně se snažil prolomit bezbrankové skóre kapitán Pražanů Řepík. Ve 12. minutě se dostal po Dejově střele k dorážce Mikyska a hostů pomohla pravá tyč. Stav se neměnil ani při vyloučení sparťana Kudrny a domácího Flicka.

Ostravané mohli udeřit ve 24. minutě, ale Irglovi se nepodařilo z levého kruhu trefit puk před odkrytou brankou. Tu měl v pokračující akci i Stach, ale vystřelil mimo. Salák si poradil i s Pyrochtovou ránou. Nebezpečná byla na druhé straně rána exvítkovického obránce Poláška od modré čáry, ale chybělo trošku více přesnosti. Při Dvořákově vyloučení prověřil Saláka Lakatoš a Sparta se ubránila i v dalším oslabení při Vitouchově trestu a navíc měl možnost z brejku Pech.

V úvodu třetí třetiny Svoboda zlikvidoval šanci Rouska, který se zlobil, že ho vítkovický gólman podrazil. Za Vítkovice pálili Pyrochta a Stach. Ve 46. minutě napřáhl za pravým kruhem Košťálek, Svoboda vyrazil puk nad sebe a následně zapadl za brankovou čáru. Sudí si ještě u videorozhodčího prověřili Říčkovo postavení u brankoviště.

Za 116 sekund ale bylo vyrovnáno, když Galvišův pokus přes clonu skončil za Salákem a lotyšský bek si ve 13. utkání za Vítkovice připsal premiérovou branku. V čase 54:34 vrátil Spartě vedení Pech, který Svobodu prostřelil po přihrávce Buchteleho. Snaha domácích o vyrovnání už byla marná, Sparta tak s Vítkovicemi bodovala poosmé za sebou a posedmé z toho vyhrála.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsem rád, že po výprasku v Třinci jsme byli schopní se výborně připravit. Myslím si, že jsme byli i lepším mužstvem. Měli jsme výborný pohyb, vyhrávali jsme osobní souboje, ale trápí nás produktivita. Druhý zápas po sobě zase jeden gól, máme přesilovky a neodskočíme tam soupeři. Takže pochvala za dobře odvedenou práci, ale je to vniveč, protože nemáme body. Minimálně bod jsme si ze zápasu odnést měli. Je to škoda."

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to ohromně těžký zápas. Bylo to hodně upracované a jsme hrozně rádi za tři body. Rozhodovaly maličkosti, prostě se to odrazilo k nám. První gól jsme dali z dorážky, Vítkovice pak měly snad čtyřikrát, pětkrát prázdnou branku, ale netrefily to. Dnes ta hrana mezi úspěchem a neúspěchem byla tenká, ještě tenčí než normálně."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 48. Galvinš (Flick) - 46. Košťálek (Polášek), 55. Pech (Buchtele, Košťálek). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Lučan, Kis. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Bez diváků.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, Stach, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Dej, J. Mikyska, Fridrich. Trenér: Holaň.

Sparta: Salák - Kalina, O. Němec, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek - Řepík, R. Horák, M. Forman - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - A. Kudrna, D. Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.