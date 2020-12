Pech po jubileu: 900 zápasů je jen číslo, zajímají mě výkony

Praha - Ideální oslavu jubilejního 900. zápasu v extraligové kariéře dnes prožil útočník Sparty Lukáš Pech. Třemi asistencemi se podepsal pod výhru Pražanů nad Vítkovicemi a načal tak sedmou stovku kanadských bodů, které doposud nasbíral. V předešlém utkání proti Kometě si totiž připsal 600. bod.

"Věděl jsem, že mě jubileum čeká, protože mi to připomněli kustodi i tiskový mluvčí," řekl Pech po výhře 5:2. "Byl to těžký zápas a důležité bylo, že jsme ubránili pětiminutové oslabení a poté i dvouminutové pět na tři. Tam jsme to zlomili, i když Vítkovice poté snížily na 2:3. Rychle jsme odskočili na 4:2 a jsme rádi, že jsme to ubojovali a máme tři body doma," zhodnotil zápas sedmatřicetiletý útočník.

Sparta dnes vyhrála potřetí za sebou a v těchto utkáních dokázala nastřílet 16 branek. "Jsou to jen tři zápasy a takových, kdy se takhle dařilo a pak přišel útlum, už za sebou máme iks. Nechci nic předjímat. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě jsme ale rádi, že jsme teď tolik gólů nastříleli," uvedl Pech.

Zkušený útočník ocenil spolehlivý výkon brankáře Matěje Machovského, jenž si připsal 31 zákroků i hru Vítkovic. "Mají nového trenéra a každý se chce ukázat. Nehrály špatně. My jsme si vědomi, kde jsme udělali chyby a rozebereme si to na videu. Cítíme, že hra nebyla ideální a doufáme, že v dalším zápase se zlepšíme," přál si.

Pech měl z asistencí radost, i když jej nyní budou stát příspěvek do týmové kasy. "Něco mě to bude stát, což zas až tak příjemné není," pousmál se odchovanec Dukly Jihlava.

Počet odehraných zápasů v extralize bere jen jako číslo. "Spíše mě zajímá výkon, který jsme v nich podal," řekl Pech, který v extralize debutoval v sezoně 2001/02 v dresu Karlových Varů na ledě Třince. "Dobře si to pamatuju. Za stavu 6:1 pro Třinec mě studeného ve třetí třetina dali na led. Zážitek to byl. Hned jsem dostal do nosu a málem mi ho zlomili. Dobrá zkušenost," řekl Pech.

Drobný útočník odehrál všechna svá utkání za dva týmy, nejprve za Karlovy Vary a poté za Spartu, do které přestoupil v roce 2013. "Nemám moc rád změny, takže jsem nikdy nechtěl měnit kluby. Vyhovovalo mi to, ve Varech jsem byl spokojený. Po hubených letech ve Varech jsem toužil po úspěchu a odešel jsem na Spartu, kde jsem spokojený," uvedl Pech, který s Karlovými Vary získal v roce 2009 titul a o rok dříve stříbro. Se Spartou zkompletoval sbírku o bronz (2014). Pak s ní ještě o dva roky později skončil druhý znovu v extralize i v Lize mistrů.