PBS: Mistr leteckých pohonů

První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) dodává už více než 50 let turbínové pohony do celého světa. Její pomocné energetické jednotky startují 10tunové vrtulníky i lehké cvičné letouny. Ve své kategorii patří PBS mezi lídry v segmentu proudových motorů do bezpilotních letounů. Letošek je ve znamení milníků ve výrobě klíčových produktů.

První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS), která se pyšní 200letou historií, se letos hned dvakrát zapíše do pomyslné firemní „Guinessovy knihy rekordů”. V říjnu vyrobila už 1000. pomocnou energetickou jednotku (Auxiliary Power Unit – APU) Safír 5K/G MI, která generuje elektrickou energii pro napájení hlavních palubních systémů při předletové přípravě a pomocí stlačeného vzduchu startuje hlavní motory ruských vrtulníků MIL.

Stejný úspěch zaznamená do konce roku také u proudového motoru PBS TJ100.

Oba počiny potvrzují, že i když je podnik tradičním výrobcem energetických zařízení a přední evropskou slévárnou přesného lití, vlajkovou lodí jeho produkce je v současnosti jednoznačně segment letecké techniky.

Tradice i důraz na vývoj

Obě „tisícovky” mají i obecně velkou výpovědní hodnotu. Přesně vystihují pozici jihomoravské firmy na domácím a světovém trhu - jde o tradičního dodavatele, o jehož zboží je zájem. A to po dobu, která je dvojnásobná v porovnání s délkou trvání samostatného Československa. „První brněnská strojírna vznikla původně ve Šlapanicích nedaleko Brna v roce 1814. Hlavním výrobním programem se postupně stala stavba parních strojů, kotlů a turbín. V současnosti je však její vlajkovou lodí segment letecké techniky. Těžíme z rostoucího zájmu o bezpilotní létání,“ uvedl Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš.

Co přetrvalo, mnoha změnám navzdory, je skutečnost, že si PBS do dnešních časů vyvíjí, vyrábí, testuje a prodává téměř celé portfolio svých výrobků sama – a že ji pořád provází pověst stabilní, kvalitní a inovativní strojírenské firmy.

V mateřském holdingu PBS GROUP a.s., který tvoří tři výrobní společnosti, vyrábí PBS Velká Bíteš zejména turbínové vysokootáčkové stroje pro letectví, energetiku nebo pro dopravní průmysl. Je rovněž specialistou v oboru přesného lití a přesného strojírenství. Disponuje vlastní galvanovnou i zkušebnou leteckých motorů. Divize letecké techniky vyvíjí také kryogenní zařízení. V tomto oboru se chce zaměřit na vodík, a to vzhledem k jeho potenciálu v automobilovém průmyslu.

PBS Energo se zaměřuje na vývoj, výrobu, dodávky a servis parních a expanzních turbín. PBS Brno (První brněnská strojírna) zase působí jako komplexní dodavatel energetických zařízení se zaměřením na průmyslové kotle.

Zastoupení má PBS v USA, Rusku a Číně. Na přelomu nového roku plánuje otevřít kancelář v Indii. Celá skupina zaměstnává asi 800 lidí, více než 75 procent produkce dodává prakticky do celého světa.

Špičkové produkty s širokým uplatněním

Letecké technice, s níž je PBS v současnosti nejčastěji spojována, se začala firma věnovat ve Velké Bíteši. Tamní závod byl založen v roce 1950 a v 70. letech byl zahájen vývoj generátorů vzduchu a pomocných energetických jednotek. Jednotky Safír z produkce PBS jsou v různých konfiguracích zastavěny v několika typech vrtulníků, ale také u lehkých podzvukových letounů, například u L-159 ALCA, které používá Armáda České republiky a cvičí se na nich také američtí piloti.

Dalším příkladem je letoun L-39 Albatros, který patří mezi nejrozšířenější cvičné proudové letouny na světě. V nedávné době se PBS podílela na vývoji několika systémů u nové generace tohoto letounu s označením L-39NG. V současnosti dodává PBS pro L-39NG třeba klimatizační systém, některé přístroje palivového systému, startér generátor EMG 200 a další díly.

Úspěšná jednotka Safír 5K/G MI je určena pro středně těžké transportní vrtulníky Mi-8, Mi-17 a Mi-171, které využívá též Armáda České republiky. Počátky jejího vývoje jsou ale mnohem starší. „S vývojem jejího předchůdce se začalo v 70. letech minulého století. Původní jednotka byla určena pro český letoun L 610, z jehož sériové výroby kvůli nedostatku financí sešlo. Vyvinuli jsme APU s velmi dobrými parametry, která neměla v danou chvíli žádné uplatnění,“ vzpomíná Milan Macholán.

Ve stejném roce se ale podařilo navázat kontakt s výrobci vrtulníků MIL. „Hledali náhradu za dosavadní APU ukrajinského výrobce, aby u vrtulníků Mi-17 zajistili startovatelnost až do výšky 6000 metrů,“ dodal Milan Macholán.

Říjnový 1000. kus Safíru 5K/G MI se stal i časovým milníkem: orámoval 20 let spolupráce s ruskými partnery. Toto jubileum uplynulo během letošního leteckého a komického salonu MAKS 2019, kde byly představeny plány na vývoj nového letounu vycházejícího z L 610. PBS je připravena spolupracovat dodávkami APU a klimatizačního systému.

Vlastní proudové motory

Vývoj PBS TJ100 jako prvního proudového motoru PBS byl završen v roce 2003. Jeho prvním zákazníkem se stal o rok později španělský výrobce cvičných terčů. Díky neustálým inovacím a modifikacím dle individuálních požadavků odběratelů existuje motor PBS TJ100 asi ve 20 různých verzích a celkově byl dodán do více než patnácti zemí světa. V poslední době vznikla např. varianta bez olejového systému mazaná pouze příměsí oleje v palivu, nebo verze umožňující opakovaná přistání ve slané vodě.

V loňském roce přivedla PBS na trh dva nové proudové motory, a to v kategorii tahu 900 a 1500 Newtonů. Svou nabídku tak rozšířila na celkových pět typů motorů ve výkonnostní kategorii od 230 do 1500 Newtonů tahu se širokým spektrem použití.

„Náš nejsilnější proudový motor PBS TJ150 je založen na inovacích stávajícího PBS TJ100, kdy jsme náročnými konstrukčními změnami dosáhli vyššího tahu při zachování stejného vnějšího průměru i hmotnosti motoru,“ vysvětluje Milan Macholán.

V segmentu proudových motorů PBS aktuálně chystá projekty možné spolupráce s evropskými výrobci obranných technologií. „Spolupracujeme se švédskou státní institucí FMV, které jsme dodali za účelem testování naše proudové motory. Pokud vše dobře dopadne, budou využity ve švédských bezpilotních systémech,“ prozradil Milan Macholán.

Kryogenika a vodíkový pohon

Velký potenciál dalšího vývoje vidí PBS v kryogenice, jejíž uplatnění je zejména v lékařství, ve výzkumu, v kosmonautice, ale i ve strojírenství. Firma vyrábí kryogenní zařízení od konce 80. let. Tehdy začala s dodávkami heliových expanzních turbín pro spol. LINDE. Kryogenické produkty PBS byly mimo jiné aplikovány v urychlovači částic CERN.

Aktuálně PBS řeší poptávky na turbíny a kompresory pracující i s dalšími plyny. V rámci vývoje v oblasti kryogeniky se chce PBS soustředit také na vodík, zejména s jeho potenciálním využitím v automobilovém průmyslu.

Jisté je, že sedm desetiletí závodu ve Velké Bíteši, které si PBS připomene v příštím roce, bude mementem. K ohlédnutí za minulostí se připojí nová očekávání, spojená s ohlašovaným příchodem automatizace a digitalizace.

O tom, že má PBS Velká Bíteš, nositel 200letého odkazu, precizní výrobce a inovátor, tomuto procesu jak napomoci, není pochyb.

Historie PBS 1814 Založení strojírny ve Šlapanicích Johannem Reiffem 1824 Vyroben první parní stroj vlastní konstrukce 1903 Vyrobena první parní turbína podle licence Parsons 1929 Vytvoření značky PBS 1950 Založení společnosti PBS ve Velké Bíteši, postavení prvních výrobních hal 1969 Zprovozněna slévárna přesného lití v PBS Velká Bíteš 1973 Zahájen vývoj generátorů vzduchu a pomocných energetických jednotek 2001 Letové zkoušky pomocné energetické jednotky Safír 5K/G MI 2003 Konec vývoje prvního proudového motoru PBS (PBS TJ100), zahájení sériové výroby 2006 Založení společnosti PBS ENERGO, a. s. 2012 PBS Velká Bíteš oceněna titulem „Firma roku“ 2013 První vzlet letounu VUT061 Turbo s turbovrtulovým motorem PBS TP100 2014 Začlenění První brněnské strojírny Brno do skupiny PBS Group 2015 Letové zkoušky turbohřídelového motoru PBS TS100 na vrtulníku T-250 2018 Zahájena sériová výroba proudového motoru PBS TJ80 2019 Zahájena sériová výroba proudového motoru PBS TJ150 2019 Vyrobena 1000. pomocná energetická jednotka Safír 5K/G MI