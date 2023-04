Pavlík po další finálové porážce: Pořád máme šanci, do Třince jedeme zvítězit

Hradec Králové - Jestli královéhradecké hokejisty ve finále s Třincem mrzela úvodní porážka, ta druhá je bolí ještě víc. Zatímco v úterý ztratil Mountfield naději až s obdrženým gólem na 2:4 při hře bez gólmana, dnes sahal po vyrovnání série. V prodloužení domácí na ledě jasně dominovali, velký tlak ale nedokázali korunovat gólem a potom sami inkasovali, takže po domácích zápasech v sérii prohrávají 0:2.

"Je škoda, že jsme ten bod neurvali, protože jsme na ně určitě měli. Šancí jsme si vytvořili hodně, ale nedokázali jsme je proměnit. Oni tu šanci mají a dají z ní gól," řekl v rozhovoru s novináři obránce poražených Filip Pavlík, jehož tým mrzelo zejména neúspěšné prodloužení.

Herně šlo patrně o nejlepší pasáž hokejistů Mountfieldu v dosavadním průběhu finále. Namísto vyrovnání série však přišel další zásah třineckého Daniela Voženílka, který rozhodl už první duel. "Je to blbé, když tlačíte tři čtvrtě prodloužení, máte mnoho střel a šancí, ale nedotlačíte puk do branky. Prostě se musíme oklepat a jít dál," prohlásil Pavlík.

Hradec Králové se i ve finále prezentuje velmi aktivními výkony. Na skvěle fungující defenzivu Ocelářů se mu však stále nedaří vyzrát. "Snaží se odtlačit hru od branky a pro útočníky je těžké se tam prodrat. Na druhou stranu, my obránci jim to tam musíme házet, potažmo trefovat vedle brány, aby to tam docpali jakýmkoli způsobem," hledal Pavlík recept na soupeře.

Zkušenosti Ocelářů z vyřazovacích bojů jsou v sérii znát. Slezané sice nepředvedli oslnivou základní část, ale v play off si jdou rázně za dalším titulem. "Samozřejmě mají za sebou nějakou historii. My jsme možná mladší a méně zkušený tým, ale myslím si, že to, co předvádíme na ledě, je dobrý výkon a cesta k tomu, abychom byli úspěšní," neskládal Pavlík zbraně.

"Myslím si, že bruslařsky jsme na tom dobře, lítáme, podržíme si puk, ale to nejdůležitější nám zatím chybí: Abychom dali víc gólů a přiklonili k sobě štěstí," doplnil.

Mountfield se dvěma domácími ztrátami dostal do nepříznivé pozice. O víkendu bude muset v Třinci zabrat, aby finále ještě vrátil na svůj stadion. "Pořád máme šanci. Třinec musí udělat ještě dva kroky. Jedeme se tam o to poprat, zvítězit a vzít si sérii zpátky," řekl Pavlík.

Inspirací pro královéhradecké hokejisty může být i jejich semifinálová série, kdy Vítkovice proti nim stáhly manko 0:3 na zápasy. "Není to nic příjemného, ale nevidím problém v tom, proč bychom nemohli v Třinci dvakrát zvítězit," uzavřel Pavlík.