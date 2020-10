Brno - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce být soudcem Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Přihlásil do výběrového řízení. Na webu Nejvyššího státního zastupitelství to dnes uvedl mluvčí Petr Malý. Do výběrového řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se ministerstvu spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců.

"Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl přihlásit do výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva vypsaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Pro tento krok se rozhodl po pečlivém zvažování a považuje za správné svoji kandidaturu oznámit veřejně," uvedl mluvčí.

Kandidáti mohli zasílat přihlášky do 30. září. V rozhovoru pro Lidové noviny svou kandidaturu už dřív ohlásila ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková.

ESLP projednává případy, které se týkají porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zájemci o funkci musí být českými občany. Měli by také aktivně ovládat oba jednací jazyky soudu, tedy angličtinu a francouzštinu. Kromě vysokého morálního charakteru musí splňovat i podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z českých nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu, případně být uznávanými právníky.

Výběrová komise zvolí na základě ústních pohovorů tři nejvhodnější kandidáty. Jejich seznam musí schválit panel zřízený Výborem ministrů Rady Evropy, poté jej bude schvalovat česká vláda. Samotnou volbu jednoho soudce za ČR z kandidátní listiny schválené vládou provede Parlamentní shromáždění Rady Evropy.