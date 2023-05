Pavel ve středu přijme na Hradě Stanjuru, jednat budou o konsolidačním balíčku

Praha - Prezident Petr Pavel ve středu ráno přijme na Pražském hradě ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). Hlavním tématem jednání bude vládou připravovaný konsolidační balíček, uvedlo ministerstvo financí v avízu. Po schůzce se Stanjura vyjádří médiím.

Konsolidační balíček by společně s důchodovou reformou měl kabinet představit ve čtvrtek. Špičky koaličních stran mají ještě předtím v plánu další jednání o opatřeních, kterými chce vláda příští rok snížit deficit státního rozpočtu minimálně o 70 miliard korun.

Opatření by podle dřívějších vyjádření mělo být asi 60. Stanjura už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard korun. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb daně z přidané hodnoty i přesun některých položek mezi sazbami. Podle dostupných informací by se mohla zrušit řada daňových výjimek jako třeba sleva na nepracující manželku či zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance.

Úspory slibuje vláda i na straně státu. Podle Stanjury projednávaná opatření vycházejí ze stanovisek jednotlivých koaličních stran a z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na výdajové straně a vláda se zavázala nezvyšovat celkové daňové zatížení.