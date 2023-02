Pavel v Karlovarském kraji naslouchal starostům, zjišťoval potřeby regionu

Karlovy Vary - Nově zvolený prezident Petr Pavel dnes zakončil návštěvu Karlovarského kraje. Během dvou dní navštívil osm měst, setkal se se starosty, představiteli kraje, debatoval s občany i studenty, navštívil mateřské centrum či jednu z firem v chebském průmyslovém parku. Ač kromě debaty neměl v plánu akce pro veřejnost, na všech místech na něj čekali jeho příznivci, ale i odpůrci. Hlavním cílem návštěvy bylo poznat hlavní problémy jednoho z krajů, který patří mezi strukturálně postižené a v mnoha statistikách se umisťuje na posledním místě mezi kraji.

Hlavní část svých návštěv věnoval Pavel rozhovorům se starosty, kteří podle něj mají přehled o skutečných problémech regionu a jeho potřebách. Až na výjimky se setkal se starosty za dnes opoziční hnutí ANO, kteří jsou v čele Aše, Chebu, Sokolova, Karlových Varů i Ostrova. Kandidát za ANO Andrej Babiš také v Karlovarském kraji jako v jednom ze tří získal v prezidentských volbách vyšší počet hlasů než Pavel.

V Karlovarském kraji vidí budoucí prezident problém v tom, že chybí dostatečná kvalita života - mladí a kvalifikovaní lidé kvůli tomu odcházejí žít jinam nebo pracují v Německu. Kraj je přitom podle Pavla v řadě ohledů atraktivní a nabízí spoustu možností k rozvoji. Pavel během své návštěvy mimo jiné řekl, že je v celospolečenském zájmu některé regiony podpořit dočasně více. "Někdy to vyvolává averzi. Pokud některý region bude zvýhodněn, tak to ostatní vnímají tak, že je to na jejich úkor. Myslím, že je věcí vlády, ale i prezidenta, že připustíme-li, aby se ty nůžky stále rozvíraly, vyrobíme problém vnitřní stability a soudržnosti, který bude mnohem zásadnější než to, když teď budeme zvýhodňovat některé regiony," řekl Pavel.

Opakujícím se tématem rozhovorů byla i nedokončená dálnice D6 a napojení na dálnici A93 v Německu. Pavel slíbil, že na toto téma bude jednat jak s ministry české vlády, tak i s německým prezidentem. Právě pro taková jednání jsou podle něj důležité návštěvy regionů, kde může načerpat informace.

Starostové, ale i občané upozorňovali Pavla také na to, že v regionu není dostatečně pokrytá zdravotní péče, chybí praktičtí lékaři i zubaři, kraj jako jediný nemá onkologické centrum a pacienti tak musí dojíždět do sousedních regionů. Podle Pavla by v této oblasti mohly pomoci podpory pro lékaře, kteří se rozhodnou pracovat v krajových regionech, ale také třeba přeshraniční spolupráce. I o tom by chtěl jednat s představiteli okolních států.

Častým tématem byly i sociální problémy, se kterými se kraj musí potýkat. Z části vycházejí ze struktury obyvatelstva a souvisejí i s nižším podílem lidí s vyšším vzděláním a naopak vyšší mírou lidí bez nebo jen se základním vzděláním. Podle Pavla by snížení sociálního napětí mohly pomoci úspěšné programy odjinud. "Nemá smysl vymýšlet kolo, když se někde něco osvědčilo," komentoval to.

V chebském závodě BWI, která má čínské vlastníky, vysvětloval také, že není třeba se stranit obchodování s Čínou, pokud to přinese například pracovní místa, kapitál nebo nové technologie. Je ale třeba být ostražitý před firmami, které mají přímou vazbu na čínské bezpečnostní služby nebo mohou být rizikem v technologické oblasti. Jmenoval například firmu Huawei.

Na besedě se studenty ostrovského gymnázia se vyjadřoval i k dotazům na zahraniční vztahy, mimo jiné i k tomu, jestli je Rusko hrozbou i pro státy NATO. "Možná před dvěma lety bych řekl, že nejspíš ne, ale potom, co zahájili před rokem ofenzivu na Ukrajině, tak si tím nejsem tak úplně jistý. Ruské vedení ukázalo obrovskou míru sebeklamu. Uvěřili, že ruská armáda je nejlepší a nejsilnější na světě a že Ukrajina není národ, který se dokáže postavit za svoje zájmy. Uvěřili tomu, že Západ není schopen se dát dohromady, že nebude stát při sobě a nevytvoří protiváhu Rusku," uvedl Pavel.

Vždy, když se Pavel objevil na veřejnosti, čekali na něj jeho příznivci a Pavel jim trpělivě a ochotně podepisoval knihy a fotil se s nimi. Objevili se ale i jeho oponenti. I na zahájení hokejového zápasu v karlovarské KV Areně byl slyšet jak tleskot, tak i pískání. K vážnému incidentu ale nedošlo. V Chebu také dostalo jedno z jeho doprovodných aut zásah vajíčkem, Pavel v něm ale nejel. Pavel opakovaně řekl, že se bude snažit být prezidentem pro všechny, tedy i ty občany, kteří jej nevolili. Právě cesty do regionů by tomu měly pomoci. Návštěva Karlovarského kraje byla první z takových cest, následovat má příští týden Ústecký kraj a po březnové inauguraci Moravskoslezský kraj.