Pavel uvedl, že bez nových podezření nepodnítí další prověrku na Hradě

Praha - Pokud se nevyskytnou žádná podezření na další nesrovnalosti na Hradě, nebude prezident Petr Pavel vyvolávat novou prověrku. Pavel v dnešním rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že každý audit znamená náklady a další kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by trvala delší dobu. Kancelář prezidenta republiky v úterý oznámila, že výsledky již dokončené prověrky NKÚ přijala. Závěry nejsou v současné době veřejně známy.

"Nemá smysl takový audit zadávat, pokud bychom neměli nějaká vážná podezření," řekl Pavel k případné nové prověrce na Pražském hradě. Pokud by podnítil kontrolu NKÚ, zahájení procesu by podle něho trvalo řádově měsíce až půl roku, další měsíce by trvala samotná prověrka. "Případné výsledky bych se dozvěděl koncem tohoto roku nebo na začátku příštího," podotkl Pavel, který se dnes odpoledne ujal složením slibu funkce hlavy státu.

Kolegium NKÚ sice už kontrolní závěr dokončené prověrky schválilo, protože se ale záležitostí zabývá i policie, nemůže ho zatím zveřejnit. Hradu tento týden zveřejnil části tří usnesení kolegia kontrolního úřadu, ve kterých kontrolní úřad v některých bodech vyhověl odvolání prezidentské kanceláře.

Nálezy u Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány se týkají především porušení předpisů o zadávání veřejných zakázek. Kontroloři podle dokumentů zveřejněných Hradem vyčítají lánské lesní správě například porušení zákona proti praní špinavých peněz, když přijala v hotovosti za možnost lovu v Lánské oboře vyšší částku, než zákon umožňuje. Další námitka se týkala výše nájemného u služebních domů a bytů lánské lesní správy.

Nejvyšší kontrolní úřadu i nadále podle Hradu vyčítá prezidentské kanceláři úhradu výdajů za právní zastupování Miloše Zemana jako soukromé osoby. Zůstal i nález namítající, že insignie propůjčených státních vyznamenání v podobě řádů nejsou vedeny v účetnictví.

Pražský hrad v pondělí informoval, že na základě kontroly NKÚ nechal vypracovat další audit. Kvůli zjištěným pochybením majetkové a hospodářské povahy podala prezidentská kancelář trestní oznámení. Podezření se týkají porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zkreslování údajů o stavu hospodaření, porušení povinnosti při správě cizího majetku, krádeže, zpronevěry či podvodu. Jde například o krádeže alkoholu nebo poplatků za toaletu.

"Předpokládám, že budou ta podezření vyšetřena. A samozřejmě budu trvat na tom, abychom to dotáhli do konce. Pokud jsou tady věci, které vyžadují, aby je řešily orgány činné v trestním řízení, tak budou předány," řekl dnes Zemanův nástupce Pavel.