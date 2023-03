Pavel složil prezidentský slib, na Hrad vrátil standartu a chce slušnost

Společná schůze obou komor Parlamentu, na které nově zvolený prezident Petr Pavel složil slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). 9. března 2023, Vladislavský sál, Pražský hrad.

Společná schůze obou komor Parlamentu, na které nově zvolený prezident Petr Pavel složil slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). 9. března 2023, Vladislavský sál, Pražský hrad. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Navrácení bývalé standarty poničené na protest proti politice tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a příslib návratu k důstojnosti a slušnosti zarámovaly nástup nového prezidenta Petra Pavla. Společnost není rozdělená, spíš si zvykla víc mluvit o tom, co ji rozděluje, řekl v inauguračním projevu. Za svůj nový tým označil všechny, ať v prezidentských volbách volili kohokoliv, či nevolili. Na dnešní společné schůzi obou komor Parlamentu složil Pavel ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib a zahájil pětileté funkční období.

Pavel byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Na Pražském hradě vystřídal Miloše Zemana. Se Zemanem dnes za účasti manželek Evy a Ivany v poledne Pavel poobědval. Po slavnostním slibu pronesl inaugurační projev, pozdravil občany na třetím hradním nádvoří, položil květinu u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a promluvil k asi 2500 hostů na slavnostní číši vína ve Španělském sále. V podvečer novému prezidentovi ve svatovítské katedrále požehnali představitelé církví a židovské obce.

Slib Pavel složil s dlaní položenou na ústavu do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv, v sále samotném zněla česká hymna. Pavlův příchod do sálu i odchod doprovázel dlouhý aplaus zákonodárců a hostů, později si ho Pavel vysloužil i od svých příznivců na z větší části zaplněném třetím nádvoří. Tam se naopak pískalo, když se na velkoplošné obrazovce objevil Zeman. Policie na dotaz ČTK uvedla, že odhadem počtu účastníků nedisponuje.

V proslovu na balkonu na třetím nádvoří Pavel zdůraznil, že ústava prezidentovi ukládá, aby pečoval o hodnoty, na kterých stojí. Jde o lidská práva, důstojnost, rovnost před zákonem, doplnil. Rozvinul prezidentskou standartu, kterou v roce 2015 skupina Ztohoven vyměnila za rudé trenýrky na protest proti politice tehdejšího prezidenta Zemana. Standarta prošla restaurováním a vrátily se na ni symboly, které umělci odstranili a rozstříhali. Vrátit standartu slíbil Pavel na Hrad v době kampaně, stane se součástí prohlídkového okruhu.

V inauguračním projevu Pavel připomněl svůj slib vrátit do vedení země důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo. Míní, že společnost není rozdělená, pouze si zvykla mluvit hlavně o tom, co ji dělí. Češi svým hlasováním ve volbách podle Pavla dali najevo, že upřednostňují pravdu a slušnost před nenávistnými útoky a překrucováním reality. V zahraniční politice může být Česko stmelujícím hráčem, řekl. Jednotný středoevropský hlas bude podle něj důležitý pro pomoc Ukrajině k vítězství ve válce s Ruskem, které ji napadlo.

Pavel také slíbil brzy zveřejnit plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl. Chce pokračovat v cestách do regionů, více otevřít Hrad a vrátit na něj transparentní komunikaci. Podporovat bude opatření k uzdravení veřejných financí, ač budou podle něj někdy bolet.

Politology zaujal v inauguračním projevu apel na snahu poučit se z neúspěchu, nemalomyslnět a zkoušet věci znovu. Stanislav Balík i Ladislav Mrklas také v komentářích pro ČTK ocenili, že Pavel si na rozdíl od svého předchůdce Zemana nevyřizoval účty. Balík projev obsahově označil za zajímavý mix témat a poukázal na to, že Pavel příliš nezmiňoval vnitrostátní politiku. Podle Mrklase je to tak v pořádku, protože prezident by měl vnitrostátní politiku komentovat jen obecně a umírněně.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že atmosféra na inauguraci byla jiná než před pěti a deseti lety, kdy skládal slib Zeman. Cítit podle něj byly radost, ulehčení a důvěra v budoucnost. Zeman podle něj záměrně rozděloval společnost, těší se proto na spolupráci s Pavlem, který hodlá usilovat o opak. Bývalý premiér Babiš a Pavlův soupeř z druhého kola volby nechtěl inaugurační projev příliš komentovat. Vyjádřit se chce poté, až Pavel oznámí svůj názor na nižší červnovou valorizaci penzí, kterou prosadila vláda v Parlamentu.

Ve Španělském sále Pavel poděkoval za podporu manželce Evě, rodině, úzkému týmu i všem podporovatelům včetně harleyářů. Řekl, že jeho žena stojí za podstatnou částí jeho úspěchu ve volbě hlavy státu. Slíbil, že bude na rozdíl od své předchůdkyně plnohodnotnou první dámou. Zabývat se bude zdravotní prevencí, tématy rodiny a podpory dětí a seniorů.

Při ekumenické modlitbě v kapli svatého Václava ve svatovítské katedrále Pavlovi požehnali reprezentanti katolické a evangelické církve i vrchní zemský rabín. Pavel s manželkou se poklonili lebce hlavního patrona českých zemí sv. Václava. V nové části katedrály pak Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor po státní hymně provedly tři symbolická díla - Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka, část z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka a Te Deum téhož skladatele.

Pražský hrad byl při inauguraci otevřený pro veřejnost, která mohla slavnostní akt sledovat na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí a třetím hradním nádvoří. Ani jedno z míst nebylo zcela zaplněné, účast mohlo poznamenat i nepříznivé větrné počasí s přeháňkami. Policisté oznámili, že při inauguraci nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost nebo narušení veřejného pořádku.

Odborníci označili za formálně dokonale zvládnutý a přitom osobitý oděv nové první dámy. Kladně hodnotili i fakt, že na dvě dnešní příležitosti zvolila Eva Pavlová dva různé outfity, i odvahu zvolit výrazné barvy. Experti, které oslovila ČTK, se shodli, že vizáž prezidentského páru je symbolem změny v prezidentském úřadě.

Zahraniční zpravodajské agentury ve svých textech připomínaly Pavlovo vítězství nad "populistou" Babišem a také Zemana, který podle nich rozděloval společnost. Zemanovo úřadování podrobněji rozebírá například polská agentura PAP, která poukázala na jeho odklon od Ruska ve světle agrese Moskvy na Ukrajině. Německá média zdůraznila Pavlovy prozápadní postoje a pozitivní vztah k Evropské unii.