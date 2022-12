Pavel si není jist, že by Nerudová byla dobrou prezidentkou

Praha - Prezidentský kandidát Petr Pavel si není jist, že by jeho protikandidátka Danuše Nerudová byla dobrou prezidentkou. Vyčítá jí vyjádření k Ukrajině nebo slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Větší obavu ale má, pokud by volby vyhrál Andrej Babiš, uvedl ve vyjádření poskytnutém dnes ČTK. Nerudová v reakci uvedla, že i přes silné výhrady vůči Pavlovi by ho v druhém kole proti Babišovi podpořila.

Server Deník N ve středu uvedl, že Pavel na svém výjezdu v Jihomoravském kraji opakovaně řekl, že neví, jestli by v případném druhém kole voleb podpořil proti Babišovi Nerudovou. Původně měl údajně jasno, nyní by ale tuto podporu vážil.

Dnes Pavel uvedl, že za svého největšího soupeře považuje populismus a snahu Babiše orbanizovat Česko. "Jeho bych nikdy nepodpořil a v žádném případě nevolil. Proto dnes jedu do Maďarska vyslechnout si konkrétní detaily, jak Orbánův populismus, který Babiš obdivuje, komplikuje životy lidí," uvedl Pavel.

"Na otázku, zda si myslím, že by Danuše Nerudová byla dobrou prezidentkou, odpovídám upřímně - mám o tom pochybnosti. Vyvolala je především zbrklá vyjádření související s Ukrajinou, komentář na adresu prezidentky Čaputové a také články v médiích, naposledy o tom, jak pan Neruda asistoval u Babišova největšího obchodu," poznamenal. Dodal, že obava z toho, co by na Hradě představoval Andrej Babiš, je však stále větší.

"Prezident nebo prezidentka nesmí v klíčových okamžicích lavírovat. Musí udělat, co je v zájmu země. I přes silné výhrady, které vůči panu Pavlovi mám, bych ho v druhém kole proti Andreji Babišovi samozřejmě podpořila," sdělil dnes ČTK vyjádření Nerudové její mluvčí Filip Vích.

Pavel, Nerudová a Babiš patří mezi hlavní favority lednových prezidentských voleb. Zatímco v uplynulých měsících průzkumy veřejného mínění za pravděpodobné účastníky druhého kola označovaly Babiše a Pavla, například poslední průzkum Medianu Nerudové přisoudil 28 procent hlasů, Babišovi 26,5 procenta a Pavlovi 23,5 procenta.