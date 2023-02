Pavel se v pátek setká se Schillerovou a Havlíčkem kvůli návrhu růstu penzí

Ústí nad Labem - Nastupující prezident Petr Pavel se v pátek sejde s předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou a místopředsedou Sněmovny za ANO Karlem Havlíčkem jako zástupci opozice, chce znát jejich názor na vládní návrh snížení valorizace penzí. Pavel to dnes řekl novinářům v Ústí nad Labem při své jednodenní návštěvě kraje.

O návrhu valorizace důchodů Pavel ve středu mluvil s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Nově zvolený prezident ke středeční schůzce dnes uvedl, že chtěl od ministra znát nejen to, co se týká uvedeného návrhu, ale i širší kontext v rámci celé důchodové reformy, tedy jaké jsou možnosti, alternativy, případně co z toho vyplyne. "Dřív než si na to udělám obrázek, budu chtít diskutovat i s dalšími. Debatuji o tom se svými experty na ekonomiku a zítra (v pátek) se sejdu se zástupci opozice, konkrétně s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem, abych si vyslechl jejich názor na věc. Teprve potom k tomu zaujmu nějaké stanovisko," uvedl Pavel na dotaz, zda by případný zákon ohledně nižšího růstu penzí podepsal.

Podle vládního návrhu by průměrná starobní penze měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému. Opozice změnu odmítá podpořit, hrozí stížností k Ústavnímu soudu a obstrukcemi ve Sněmovně. Například Schillerová minulý týden řekla, že se obrátí na právní experty kvůli analýze, zda vládní postup nemá "protiústavní rozměr".

O tématu důchodové reformy Pavel dnes mluvil už v České Kamenice na Děčínsku. Lidem na náměstí tam řekl, že řešení uvažovaného prodloužení věku odchodu do penze musí být pružnější a vyhovovat lidem různých profesí a rovněž jejich schopnostem po zdravotní stránce.

Cesta na sever Čech je Pavlovým druhým výjezdem do regionů po volbách, minulý týden byl v Karlovarském kraji. Podobně jako při předchozí návštěvě bylo i dnes jeho cílem v Ústeckém kraji seznámit se s problémy, které místní "pálí", aby pak o nich mohl jednat s ministry a vládou. Oba kraje mají podle něj velice podobné problémy. Týkají se vzdělávání, dostupnosti zdravotní péče, pracovního uplatnění pro lidi v regionu tak, aby neměli potřebu odcházet, nebo bydlení lidí se sociálními a finančními problémy, řekl Pavel po prohlídce ústecké základní školy Mojžíř v sociálně vyloučené lokalitě.

Po návštěvě školy se na novinářský dotaz vyjádřil i k tomu, zda budou ve školních třídách jeho oficiální portréty. Nepovažuje to za nezbytné. Uvedl, že původně neměl zájem ani o portréty ve třídách, ani o známky se svým portrétem. Když prý ale viděl, jakou nevoli to vzbudilo mezi občany, rozhodl se tomu dát "volný průběh". "Budou-li lidé chtít portréty, v pořádku, ať je mají, budou-li chtít známky, zkusíme udělat nějakou limitovanou edici," dodal.

Návštěvu v kraji Pavel zakončí na Univerzitě J. E. Purkyně, kde je na programu setkání se studenty a veřejností.