Pavel se v Buckinghamském paláci setkal s králem

Praha - Český prezident Petr Pavel je rád, že se může zúčastnit sobotní korunovace britského krále Karla III., protože je to první událost svého druhu po 70 letech. Řekl to českým novinářům při dnešním vystoupení na české ambasádě v Londýně. Později zavítal i do Buckinghamského paláce na recepci pořádanou králem. S Karlem III. měl možnost prohodit několik slov, sdělil při následném brífinku.

"Samozřejmě se těším, protože je to první taková událost po 70 letech, a ty, které jsem měl možnost tady navštívit, tak byly většinou smutné," řekl prezident. "Protože se jednalo o pohřeb princezny Diany a z dálky jsem sledoval i pohřeb královny (Alžběty II.). Teď je to přece jenom záležitost, která je mnohem veselejší, takže opravdu se na to těším," pokračoval.

Pavel se ke korunovaci vyjádřil při setkání s potomky československých vojáků, kteří během druhé světové války působili v Británii. Po této akci jej vpodvečer čekala recepce v Buckinghamském paláci se stovkami hostů z řad světových politických lídrů či zahraničních královských rodin.

"Řekl bych, že tolik modré krve na jednom místě jsem ještě neviděl," komentoval Pavel akci v královském sídle, když večer dorazil na setkání s krajany v restauraci Bohemia House. "Když jsme se tam shromáždili, seznámili se spoustou představitelů monarchií evropských i mimoevropských, tak přišel král Karel III. a během asi půlhodinky se tam se všemi pozdravil, i s námi, a pak pokračoval dál," popisoval průběh recepce.

Britský král podle něj při zmínce o České republice "zazářil" a vzpomínal na své návštěvy Česka. "Tak jsem mu akorát řekl, že u nás bude vždy vítán... Pozval jsem ho, samozřejmě," dodal prezident. Novinářům také sdělil, že na recepci mluvil s první dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou nebo s belgickým králem Filipem.

V sobotu dopoledne zamíří Pavel se svojí ženou Evou do Westminsterského opatství. Tam Karel III. složí korunovační přísahu, načež mu arcibiskup Justin Welby vloží na hlavu Korunu svatého Eduarda používanou při korunovacích od 17. století. Králem se nyní 74letý Karel stal loni v září v okamžiku smrti své matky Alžběty II. která zemřela ve věku 96 let po 70 letech na trůnu.

"Já mám k Velké Británii možná trochu sentimentální vztah, protože jsem tady strávil dost velkou část svého života... A proto všechno, co se týká Velké Británie, beru tak trochu osobně. Takže jsem rád, že u toho mohu být," popsal své pocity před korunovací prezident Pavel.