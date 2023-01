Pavel se sešel s Lipavským, řešit mohli například post šéfa zahraničního odboru

Praha - Nově zvolený prezident Petr Pavel se dnes sešel s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Na schůzku upozornil Deník N. Lipavský ČTK sdělil, že vedli příjemnou a konstruktivní debatu o české zahraniční politice. Pavel se šéfem diplomacie mohli řešit například obsazení místa šéfa zahraničního odboru prezidentské kanceláře, což také nový prezident dříve avizoval.

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková serveru řekla, že Pavel s Lipavským diskutovali o zahraniční politice a formě budoucí spolupráce. Podle informací Deníku N probírali i to, kdo bude novým šéfem zahraničního odboru na Pražském hradě.

"Se zvoleným prezidentem jsem se sešel, byla to příjemná a konstruktivní debata o české zahraniční politice. Těším se na spolupráci a jsem rád, že máme stejné názory na směřování Česka," napsal ČTK Lipavský.

Zahraniční odbor Hradu dosud řídil Rudolf Jindrák, který se nedávno stal českým velvyslancem v Bratislavě. Radiožurnálu v neděli Pavel řekl, že by měl mít nový šéf odboru za sebou diplomatickou dráhu a konkrétní výsledky.

Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel v nejbližší době absolvuje jednání s ústavními činiteli a předsedy politických stran. Ve středu se Pavel zřejmě sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS), šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Ještě dnes večer se budoucí prezident ve Vojenském historickém muzeu na pražském Žižkově zúčastní slavnostního setkání u příležitosti 30. výročí vzniku české armády. Ministerstvo obrany na twitteru uvedlo, že setkání se zúčastní i premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS).

Co nejdříve se chce Pavel setkat také s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem, který je dnes na návštěvě Srbska. Požádat ho chce o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu, například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.