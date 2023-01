Pavel se dnes sešel s šéfem BIS Koudelkou, počítá s pravidelnými schůzkami

Praha - Nově zvolený prezident Petr Pavel se dnes sešel s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou. Probrali nastavení vztahů a další spolupráci. Pavel počítá s pravidelným setkáváním, uvedl na twitteru. České televizi (ČT) Pavel řekl, že také plánuje co nejdříve jmenovat Koudelku generálem, což nynější prezident Miloš Zeman opakovaně odmítal. O povýšení Koudelky do hodnosti generála mluvil Pavel už před volbami.

"Na dnešní schůzce s ředitelem BIS Michalem Koudelkou jsme probrali nastavení vztahů a spolupráci do příštích měsíců. Bezpečností rizika, kterým naše země čelí, vnímáme podobně," napsal Pavel. "Počítám s pravidelným setkáváním a těší mě, že se má rozhodnutí budou opírat o kvalitní informace," doplnil.

Dosavadní prezident Zeman byl ke Koudelkovi a k celé BIS silně kritický a opakovaně ho odmítal jmenovat generálem. Příslušné návrhy na povýšení mu předložila vláda Andreje Babiše (ANO) i Petra Fialy (ODS). Další návrh současná vláda již dříve avizovala na období po volbách, až se funkce ujme nový prezident. Pavel před volbami řekl, že by Koudelku generálem jmenoval, což nyní potvrdil ČT. "Plukovníka Koudelku samozřejmě do generálské hodnosti budu jmenovat při nejbližší možné příležitosti, protože mám za to, že si to svojí prací už dávno zasloužil," řekl Pavel televizi.