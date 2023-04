Pavel: Ruští představitelé řekli mnoho lží, nemá smysl Lavrova komentovat

Nové Město pod Smrkem (Liberecko) - Mnoho výroků ruských představitelů z posledních let byly buďto lži, nebo překroucená fakta či zavádějící informace. Nemá smysl tedy komentovat úterní slova ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, řekl novinářům při návštěvě Libereckého kraje prezident Petr Pavel. Podle Lavrova neodpovídá činnosti "normálního politického představitele" Pavlův výrok, který zpochybnil zájem Číny na míru na Ukrajině.

Pavel v rozhovoru s bruselským webem Politico řekl, že mír na Ukrajině v tuto chvíli není v zájmu Číny, protože válka jí umožňuje nutit Rusko k ústupkům. Peking podle něj v souvislosti s konfliktem sleduje pouze vlastní zájmy a "každý den" si z vývoje odnáší ponaučení.

"Je to výrok takového typu, který nemá nic společného s působením normálního politického činitele," řekl v úterý Lavrov.

"Zrovna z úst ministra zahraničí Ruské federace, která se posledních několik let vůbec nechová jako normální stát, to zní opravdu zajímavě," poznamenal Pavel. Lavrovova slova dále nechtěl komentovat, za svými výroky si prezident stojí. "Mnoho z toho, co říkali v posledních letech představitelé ruského státu, byly buďto přímé lži, nebo překroucená fakta a nebo zavádějící informace, takže nemá smysl to komentovat," dodal.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) označil v úterý Lavrova za klauna. "Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta Petra Pavla jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál," uvedl na twitteru na adresu země, která před více než rokem rozpoutala válku na Ukrajině.

Čína s Ruskem udržuje čilé diplomatické vztahy i poté, co ruské jednotky loni v únoru zaútočily na Ukrajinu. Čína se ve veřejných prohlášeních k ruské invazi na Ukrajinu sice staví spíše na ruskou stranu, k přímé vojenské či finanční podpoře zatím ale nesáhla, přestože Moskva ji vykresluje jako svého spojence. Čínský prezident Si Ťin-pching se od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dvakrát.