Pavel: Přítomnost českých vojáků na Slovensku je výrazem zodpovědnosti ČR

Lešť (Slovensko) - Přítomnost českých vojáků na Slovensku je výrazem spojenecké zodpovědnosti České republiky, řekl po návštěvě mnohonárodního bojového uskupení NATO pod českým velením český prezident Petr Pavel. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyslání českých vojáků považuje za velmi důležitý signál ujištění Slováků a za signál spolupráce, solidarity a jednoty. Hlavy států to řekly novinářům po setkání s vojáky ve výcvikovém prostoru Lešť na středním Slovensku.

Mnohonárodní bojové uskupení NATO na Slovensku vzniklo v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. V současnosti má kolem 1100 vojáků, asi 450 z nich tvoří Češi. Kromě Čechů a Slováků v něm působí také Němci, Američani a Slovinci.

Čaputová novinářům řekla, že přijela poděkovat českým jednotkám za jejich přítomnost. Označila to za důležitý signál pro Slováky. "Signál nejen spolupráce a solidarity, ale i jednoty, kterou tak velmi potřebujeme," řekla.

Pavel poznamenal, že je pro něj potěšující, když vidí projekt, který vznikal v době, kdy ještě působil ve vedení NATO. Po ruské anexi Krymu a následné invazi na Ukrajinu nejprve vznikla kvůli odstrašení Ruska čtyři bojová uskupení v Pobaltí a v Polsku, později přibyla další čtyři. "Když vidím, jak tady vojáci půl roku plnili úkol v mnohonárodním uskupení s dalšími státy a co jim to přineslo, co to přineslo naší všeobecné bezpečnosti, ale i spolupráci mezi zeměmi, tak mě to opravdu naplňuje hrdostí," řekl prezident.

Na Lešti se v těchto dnech střídají jednotky. Končící velitel mnohonárodního uskupení Karel Navrátil řekl, že primárním úkolem je odstrašit případného agresora. "Naše politika odstrašení spočívá v tom, že jsme byli vidět, že jsme prostřednictvím intenzivního výcviku, který jsme prodělávali tady na Lešti, a strategické komunikace jasně deklarovali jednotný přístup aliance k té potenciální agresi, ke krizi, která zuří východně od nás," řekl.

Česká armáda stojí v čele podobného bojového uskupení poprvé. Podle Navrátila je velení vojákům z pěti zemí výzva a náročný úkol, ale i benefit, který mu přinesl mnoho zkušeností.

Jednotky ve výcvikovém prostoru Lešť rotují po půl roce, aktuálně se právě vojáci mění. Končí příslušníci české 4. brigády rychlého nasazení, nahrazují je vojáci 7. mechanizované brigády. Nese to s sebou i výměnu techniky, nově budou mít k dispozici pásová bojová vozidla pěchoty. Německá armáda na Slovensko vyslala tanky Leopard 2A6, Američané například HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle - Vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo), svá obrněná vozidla mají také Slovinci.

V misi působí i příslušníci české Aktivní zálohy. V končící jednotce sloužilo 14 záložníků, v nastupující by jich mělo být 25. "I pro ně je to obrovská nenahraditelná zkušenost," řekl Navrátil.