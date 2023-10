Pavel poprvé neuspěl se svým kandidátem do ÚS - Senát odmítl Simona

Praha - Senát neschválil nominaci Pavla Simona do Ústavního soudu. V dnešní tajné volbě pro něj hlasovalo 23 zákonodárců ze 73 přítomných. Simon, který působí jako soudce Nejvyššího soudu, se tak stal prvním adeptem prezidenta Petra Pavla do Ústavního soudu, který v horní parlamentní komoře neuspěl. Prezident po hlasování uvedl, že bude nadále na uvolněná místa v Ústavním soudu hledat nejvhodnější kandidáty. Ještě letos by měl nominovat dva.

Ústavní soud pracuje v oslabeném složení - nyní je soudců 14 z předpokládaných 15, koncem listopadu navíc skončí mandát soudce Radovana Suchánka.

Postoj Senátu se očekával, už dříve Simonovu nominaci odmítly oba výbory, které ji projednávaly, a to ústavně-právní i pro lidská práva. Někteří senátoři při projednávání vyjádřili výhrady k Simonovým aktivitám mimo justici, které podle nich snižují soudcovskou důstojnost a etiku. Někteří zase poukazovali na Simonovy verdikty, které Ústavní soud následně zrušil nebo korigoval.

Pavel dorazil na plénum horní parlamentní komory Simona osobně podpořit a hájit. Výhrady, které vůči Simonovi zazněly, soudce podle něj přesvědčivě a dostatečně vysvětlil. Prezident senátorům řekl, že kandidáti na soudce Ústavního soudu jsou veřejně důkladně rozebíráni jako nikdy předtím. Otázkou je, kde je hranice, která umožní ověřit předpoklady kandidátů a požadavky na ně kladené, na druhé straně ale nepovede k tomu, že se kvalitní a slušní právníci začnou nominací obávat a raději je nepřijmou, poznamenal Pavel.

Po hlasování uvedl, že rozhodnutí Senátu respektuje. "Důvody, proč doktora Simona považuji za kvalitního kandidáta, jsem senátorům sdělil na plénu horní komory. Senátoři rozhodli jinak, splnili tak svou ústavní roli. I nadále budu na uvolněná místa v Ústavním soudu hledat nejvhodnější kandidáty," sdělil Pavel.

Další kandidát bude podle dřívějšího vyjádření Hradu z advokacie. Server Echo 24 tento týden napsal, že kandidátkou má být Lucie Dolanská Bányaiová, která se specializuje na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé a evropské právo.

Osmačtyřicetiletý Simon je předsedou senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Čelil kritice některých senátorů kvůli svému postoji k tomuto odškodňování. Poukazovali také na to, že část rozhodnutí, na nichž se podílel, v minulosti před Ústavním soudem neobstála. Soudce k tomu uvedl, že Ústavní soud nezrušil žádné rozhodnutí, které připravoval.

Soudce čelil kritice rovněž za svou vedlejší činnost ve společnosti s ručením omezeným, kterou založil se svou manželkou a byl jejím společníkem a která se věnuje jedné z čínských metod k léčení stresu. Podle kritiků zavádějícím způsobem používal zkrácenou verzi svého akademického titulu Dr., čímž mohl klienty uvádět v omyl. Někteří senátoři tyto aktivity hodnotili i jako obcházení zákona, který podnikání soudcům zakazuje.

Ještě před schvalováním své kandidatury Simon odmítl před senátory kritiku svých mimosoudcovských aktivit. Podle něj jsou v souladu se zákonem, což mu potvrdili experti. Ve firmách působil jen jako lektor jógy. "Lidská důstojnost a svoboda jsou pro mne nejvyššími hodnotami," zdůraznil Simon. Dodal, že je hodnotově ukotvený, což vnímá spolu s právními znalostmi jako jeden z předpokladů pro výkon funkce ústavního soudce. Po vyhlášení výsledků poděkoval svým podporovatelům a projednání nominace označil za zkušenost.

Pavel už jmenoval ústavními soudci se souhlasem Senátu pět svých nominantů: soudce Josefa Baxu, který se poté stal předsedou ÚS, Danielu Zemanovou a Veroniku Křesťanovou, profesorku občanského práva Kateřinu Ronovskou a ústavního právníka Jana Wintra. Nominace se v srpnu vzdal místopředseda pražského vrchního soudu Robert Fremr po mediálním tlaku ohledně jeho působení v předlistopadové justici.

"Personální složení Ústavního soudu je v rukou prezidenta a Senátu, proto mi nepřísluší se ke kandidátům vyjadřovat," reagovala na dnešní rozhodnutí senátorů mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi. "Pro Ústavní soud to ale znamená dlouhodobé personální oslabení, protože působí ve složení 14 soudců," dodala.