Pavel Nový hraje ve studentském snímku upozorňujícím na osamocenost seniorů

Tichonice (Benešovsko) - Na osamocenost seniorů v nynější uspěchané době upozorňuje studentský snímek Osamocený s Pavlem Novým v hlavní roli. Režisér David Lekeš ho v těchto dnech natáčí na Benešovsku. Diváci by si podle režisérova záměru měli po zhlédnutí dvanáctiminutového černobílého snímku uvědomit, že osamocení potkává víc seniorů, než si uvědomují.

Film vypráví o starém muži, který žije po smrti manželky jen se svým psem. Těší se na návštěvu svých dětí, které ji ale nakonec pro zaneprázdněnost zruší, a senior přichází i o svého čtyřnohého společníka. Podle Nového film připomíná, že lidé by neměli své "stařečky" nechávat dlouho samotné. "Víme všichni, že člověk je tvor společenský, i když býváme občas rádi sami. Nicméně poté zase rádi přijdeme mezi lidi. Ale když staré lidi necháte na samotě, byť to bylo jen u lesa, tak to není dobře," řekl Nový.

Snímek chce podle Lukeše poukázat na závažnost problému a přimět lidi, aby začali u sebe a své rodiny. "Pokud film vyvolá v jediném divákovi nutkání zavolat svým rodičům nebo prarodičům, které dlouho neviděl, pak tento film splnil svůj cíl," uvedl autor, který je studentem Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. S projekcemi svého snímku však počítá i mimo školu.

Video: Natáčení studentského snímku Osamocený

23.06.2022, 12:00, autor: David Lekeš, zdroj: PR

Třiasedmdesátiletý Nový si v divadle i ve filmu zahrál řadu rolí, jeho filmografie čítá kolem stovky filmů. V posledních letech ho diváci mohli vidět například ve filmech Bába z ledu nebo Krajina ve stínu.