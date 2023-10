Pavel: Je v českém zájmu udržet nadstandardní vztahy se Slovenskem

Praha - Vůli občanů je třeba respektovat, uvedl po vítězství strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica ve slovenských volbách český prezident Petr Pavel. Podle hlavy státu až povolební jednání ukážou, jakou cestou se Slovensko vydá. V zájmu České republiky je udržet se Slováky dlouhodobě nadstandardní vztahy. Pavlovo vyjádření poskytla na dotaz ČTK Mária Pfeiferová z odboru komunikace Hradu.

Prezident před volbami novinářům řekl, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Fico pak Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami kritizoval. Pavlova slova odmítl. Připustil ovšem, že se s českým prezidentem rozchází v názoru na válku na Ukrajině.