Pavel: Hlavní problémy Karlovarského kraje je vzdělanost nebo doprava

Jáchymov (Karlovarsko) - Vzdělávání, dopravní napojení a zdravotní péči označil zvolený prezident Petr Pavel za nejčastější problémy, se kterými se setkával při své dvoudenní návštěvě Karlovarského kraje. To budou také hlavní okruhy, o kterých chce později jednat s vládou Petra Fialy a jednotlivými ministry. O možnostech přeshraniční spolupráce ve zdravotní péči chce hovořit také s německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem. Pavel to dnes řekl novinářům v Jáchymově na Karlovarsku na na závěr své dvoudenní cesty po Karlovarském kraji.

"Kdybych měl říct ta témata, která se nejčastěji objevovala, tak je to vzdělávání, absence škol vyšších stupňů, především tedy univerzitního nebo vysokoškolského typu v Karlovarském kraji, která by byla určitou zárukou toho, že mladí lidé nebudou odcházet z regionu a to další je dopravní obslužnost, protože ta do značné míry také brzdí další rozvoj kraje," řekl novinářům zvolený prezident.

Jako další problém podtrhl zdravotní a stomatologickou péči. "Myslím, že by tomu mohla pomoci lepší přeshraniční spolupráce a to bude určitě i jedním z témat, o kterých budu jednat s německým prezidentem," řekl Pavel.

Pavel při své dvoudenní cestě navštívil Aš, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov a Jáchymov. Až na Jáchymov mají tato města starosty z ANO. Pavel také navštívil, školy, výrobní závod BWI v Chebu, sociální zařízení Klubíčko v Chebu a besedoval s místními.

Návštěva Karlovarského kraje byla první cestou do regionů po Pavlově zvolení. Karlovarský kraj patří mezi regiony strukturálně postižené. Má nejnižší HDP na obyvatele, nejnižší průměrné mzdy a nejhorší vzdělanostní strukturu ze všech krajů. I proto první cesta nově zvolené hlavy státu vedla sem. Příští týden by se chtěl Pavel podívat do Ústeckého kraje a po inauguraci plánuje cestu do Moravskoslezského kraje.

Pavel také na krátkém briefingu zopakoval, že na bezpečnostní konferenci v Mnichově, která se koná v pátek a v sobotu, se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, polskou hlavou státu Andrzejem Dudou a litevským prezidentem Gitanasem Nausédou.

Studenty v Ostrově zajímaly při debatě s Pavlem jeho geopolitické názory

Studenty ostrovského gymnázia dnes při debatě s Pavlem zajímaly jeho geopolitické názory i postoj k odlivu mladých z Karlovarského kraje. Zvolený prezident považuje za potřebné zřídit v regionu vysokou školu nebo aspoň pobočky existujících univerzit. Se studenty diskutoval také o ruské agresi na Ukrajině či rozšiřování Severoatlantické aliance (NATO). Pavla i jeho manželku přivítala plná třída studentů i učitelů dlouhým potleskem. Několik studentů přišlo ve flanelové košili, kterou Pavel nosí, aby mu vyjádřili podporu.

Zpočátku hovořili studenti s Pavlem o tom, co region nejvíc trápí. Jako zásadní problém vidí studenti odliv mladých lidí i absenci vysokého školství. Pavel řekl, že je třeba v kraji zlepšit systémově kvalitu života - zajistit dostupné bydlení, atraktivní zaměstnání i efektivní využití volného času, aby odsud mladí neodcházeli. Důležité je v regionu také zřídit vysokou školu nebo alespoň pobočky univerzit. Problém je podle něj zejména ve financování, což potvrdil i krajský radní pro školství Jindřich Čermák (Piráti).

"Je to velké téma našeho kraje, které se řeší už několik desítek let. Jeho role (Pavla) může být v tom, že to téma může akcentovat při setkání s vládou, s premiérem i s ministrem školství. Víme, že nám primárně chybí strukturální finanční pomoc," uvedl Čermák. V Karlovarském kraji fungují pobočky Západočeské univerzity fakulty pedagogické i ekonomické. Na jejich provoz přispívá i kraj. Podle Čermáka ale není kraj schopen financovat jejich rozšiřování, případně další pobočky. "Jsou plány na rozšiřování možností vysokoškolského studia v kraji, ale potřebujeme pomocnou ruku," dodal.

Kromě regionálních témat se studenti ptali Pavla na jeho názor na ruskou agresi na Ukrajině, expanzi Číny či politický systém v KLDR. Jeden ze studentů se zeptal, zda si myslí, že Rusko ohrozí také státy NATO a půjde do přímého konfliktu s nimi. Ptali se také na to, co formovalo jeho politické myšlení. Studenty zajímalo také jeho postoj k rozšiřování NATO či účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách.