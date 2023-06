Pavel: Demonstrace v Brně kvůli smrti Roma nebyla šťastná, ocenil Romeu

Praha - Shromáždění v Brně kvůli smrti Roma po konfliktu s Ukrajincem nepovažuje prezident Petr Pavel za úplně šťastné. Ocenil naopak přístup organizace Romea a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové. Pavel to řekl CNN Prima News. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je důležité, aby napadení policie vyšetřila bez vnějších tlaků a aby byl viník potrestán. Na sobotním shromáždění za zemřelého muže zaznívaly i výroky namířené proti Ukrajincům.

Pavel zdůraznil, že záležitost je potřeba posuzovat s chladnou hlavou, emoce jsou podle něj zjitřené na všech stranách. Je nutné jednoznačně odsoudit jakýkoli akt takového násilí a zároveň důsledně vyšetřit, co se vlastně stalo, uvedl prezident. "Jsou některé okolnosti, které hovoří o tom, že to nebylo černobílé, že je potřeba, abychom měli jasný obrázek," řekl. "Ale to nijak nesmazává fakt, že došlo k zabití nebo k vraždě, podle toho, jak to bude nakonec posouzeno, a z toho musí být vyvozeny jednoznačné důsledky včetně trestu. A to bez ohledu na to, kdo byl účastníkem," doplnil.

Podle prezidenta je potřeba nepaušalizovat a nedělat z věci národnostní nebo rasový problém. Řekl, že demonstraci, kterou svolala romská komunita v Brně, nepovažuje za úplně šťastnou. "Protože některá vyjádření nepomohla ani romské komunitě ani objektivnímu pohledu na situaci," řekl. Ocenil naopak přístup organizace Romea nebo vládní zmocněnkyně Fukové na shromáždění v Praze, který podle něj směřoval k tomu, aby byla věc posouzena realisticky a nebylo vyvoláváno napětí.

Rakušan v následné diskusi v Partii CNN Prima News řekl, že je potřeba dokázat české veřejnosti, že policie je schopna ji před kriminálníky chránit. Viníka je podle něj potřeba potrestat, ať je jím kdokoli. Policisté podle něj odvádějí profesionální práci. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) doplnil, že politici by neměli situace využívat a podporovat nenávist ve společnosti. Podle místopředsedkyně Sněmovny Kláry Dostálové (ANO) měla být ale reakce vlády po incidentu rychlejší, aby lidé nezískali pocit, že se některé skupině nadržuje.

V sobotu minulý týden před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady sedmatřicetiletý cizinec, zřejmě Ukrajinec, pobodal dva lidi. Romský mladík v nemocnici zemřel. Událost u části Romů vyvolala rozhořčení a protiukrajinskou reakci. Policie podezřelého na místě zadržela, v úterý soud muže poslal do vazby.

V sobotu tento týden se v centru Brna sešlo asi 1000 lidí, původně ohlášené pietní shromáždění se změnilo v protivládní demonstraci. Někteří lidé kromě vlády kritizovali i její přístup k běžencům, kteří z Ukrajiny uprchli před ruskou agresí. Skandovali například "My je tady nechceme", prohlašovali také, ať se na Ukrajinu vrátí bojovat. Jozef Daniel, ředitel iniciativy Brno tým, která shromáždění zorganizovala, princip kolektivní viny odmítl.