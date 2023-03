Pavel chce do 100 dnů nominovat tři kandidáty na soudce ÚS či představit poradce

Praha - Prezident Petr Pavel zveřejnil plán pro prvních 100 dní ve funkci. Nominuje například první tři kandidáty na soudce Ústavního soudu ke schválení Senátem, svolá schůzky s politiky, představí tým poradců nebo zorganizuje kulatý stůl se zástupci odborné veřejnosti i občanské společnosti na téma kulturního otevírání Hradu. Plán dnes ČTK poskytla Pavlova mluvčí Eva Hromádková.

To, že zveřejní plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci, Pavel řekl v projevu po složení prezidentského slibu. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl.

Plán je rozdělen do osmi oblastí. První z nich je, že Pavel chce Hrad otevřít veřejnosti. "Bezpečnostní opatření uvolním v maximální míře, kterou policie umožní, tak aby odpovídala aktuálnímu hodnocení rizik," uvedl. Chce zorganizovat jednání ohledně kulturního otevírání prezidentského sídla. Také bude jednat s architekty a odborníky o revitalizaci prostor Hradu a jeho okolí, jmenuje také externího poradce.

Z hlediska komunikace Pavel zavede pravidelné briefingy pro média, provede revizi komunikačních kanálů, rozšíří tým o odborníky na sociální sítě a digitální komunikace. Zároveň chce modernizovat webové stránky prezidenta a připravit komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci s cílem prohlubovat její zájem o politiku a společenská témata.

Další oblast se týká dodržování pravidel v Kanceláři prezidenta republiky (KPR). Pavel chce mimo jiné zahájit potřebné kontroly v KPR i obou příspěvkových organizacích, zabránit nehospodárnému nakládání s veřejnými penězi, představit organizační změnu kanceláře či po obdržení závěrečné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) o dosavadních auditech zajistit zavedení doporučených opatření.

Pavel také avizuje, že vyzve k pravidelným schůzkám premiéra Petra Fialu (ODS) a předsedu nejsilnější opoziční strany, tedy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Svolat chce schůzku k nastavení pravidelných setkávání se zástupci koalice a opozice ohledně důchodové reformy a také jednání vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) ke koordinaci zahraniční politiky.

Prezident také představí tým poradců v oblastech ekonomiky, energetiky, důchodové reformy, ústavního práva, životního prostředí, sociální politiky a vzdělávání.

Pavel podle plánu navštíví všechny sousední země. Tento týden byl na Slovensku a aktuálně se nachází v Polsku, do Německa vyrazí příští týden. Vydá se také na Ukrajinu, a to v dubnu. Setká se také s nejvyššími představiteli EU a NATO.

V prvních 100 dnech navštíví Moravskoslezský kraj a také další dva kraje. Vytvoří tým odborníků pro vztahy s regiony, místními komunitami a občanskou společností. Zároveň chce Pavel představit proces výběru kandidátů na pozice ústavních soudců a nominovat první tři kandidáty ke schválení horní komorou Parlamentu.