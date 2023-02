Pavel by měl mít lobbistický diář a zveřejnit audity, uvedla Transparency

Praha - Nový prezident Petr Pavel by měl vytvořit on-line lobbistický diář, v němž bude veřejnost moci dohledat schůzky prezidenta, jeho blízkých spolupracovníků, poradců a vedoucích pracovníků prezidentské kanceláře (KPR). Doporučila mu to dnes nevládní organizace Transparency International (IT). Mezi sedmi doporučeními jmenovala také zveřejnění kompletního znění auditů KPR od Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) či nastavení transparentních výběrových řízení. Budoucí kancléřka Jana Vohralíková uvedla, že k tématu on-line diáře zatím nemůže nic říct.

„Otevřít Hrad nejen návštěvníkům, ale zejména větší veřejné kontrole je správným krokem nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Nyní je však důležité, aby tento úmysl doprovázela také konkrétní promyšlená opatření, která dostojí standardům a principům dodržovaným v západních zemích,” uvedl ředitel TI Ondřej Kopečný.

„Prezident sice nemá pravomoci, jak prosadit konkrétní protikorupční zákony, pokud ale půjde dobrým příkladem, může přispět k tomu, že laťku politické kultury začnou postupně zvedat i další veřejné instituce,” dodal.

Veřejný lobbistický diář na hradním webu by podle TI předcházel potenciálním střetům zájmů, a to zveřejněním schůzek společně s detaily, kdo a o čem jednal. Vohralíková uvedla, že iniciativu zatím zaznamenala pouze v médiích. "Uvidíme, zatím k tomu nedovedu nic říct," uvedla po dnešním jednání o podobě Pavlovy inaugurace.

Na základě dalšího doporučení by měl Pavel veřejně definovat poradní tým a lidi, s nimiž se oficiálně radí o politice a výkonu prezidentské funkce. Na hradním webu by měl také poskytnout kompletní seznam dárců, kteří v prezidentské kampani poskytli dar přes 50.000 korun. Představit by měl rovněž seznam sociálních sítí a oficiálních účtů, prostřednictvím kterých bude komunikovat prezident, KPR a její zaměstnanci, a také uvést, kdo všechno tyto účty spravuje.

Zveřejnění kompletního znění auditů od NKÚ by pak mělo zahrnovat jak ty, které úřad provedl za éry Pavlova předchůdce Miloše Zemana, tak i ty, které si Pavel sám zadal.

Transparentní výběrová řízení a HR procesy by se podle TI měly týkat KPR i pod ní spadající Lesní správy Lány, Správy Pražského hradu a Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže. TI navrhla i sepsání etického kodexu prezidentské kanceláře, který by měl být rovněž dostupný na webu Hradu.

TI připomněla, že za Zemanova desetiletého působení upozorňovala na nekalosti spojené s chodem KPR pod vedením Vratislava Mynáře. Poukazovala také na netransparentnost obou Zemanových prezidentských kampaní a nejasné sponzorské dary. Nástup Pavla na Hrad je podle TI "možností, jak se vymezit vůči nekalostem jeho předchůdce, respektive jeho KPR, a zejména udávat české společnosti a politické reprezentaci jasný tón nejvyšší politické integrity".