Pavel bude z Hrzánského paláce úřadovat i krátce po inauguraci

Hrzánský palác v Praze na Hradčanech (na snímku z 31. ledna 2023), který bude až do inaugurace 9. března užívat zvolený prezident Petr Pavel a jeho tým. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Nový prezident Petr Pavel bude v propůjčeném Hrzánském paláci úřadovat i krátký čas po inauguraci, která se uskuteční 9. března. ČTK to řekla jeho budoucí kancléřka Jana Vohralíková. Na Pražský hrad se Pavel přestěhuje až poté, co budou připraveny kanceláře. Vohralíková bude v sídle prezidenta působit od inaugurace. Organizační změny, které Kancelář prezidenta republiky (KPR) čekají, chce Vohralíková oznámit během dubna, platit by měly začít od začátku května.

Současný kancléř Vratislav Mynář svou nástupkyni seznámil s tím, že s končícím prezidentem Milošem Zemanem plánuje z Hradu odejít i sedm jeho blízkých spolupracovníků. Podle Vohralíkové jde o klíčové pozice, které potřebuje Pavel po svém nástupu obsadit vybranými lidmi. Již dříve například oznámil jména šéfů zahraničního odboru, protokolu, mluvčí nebo tajemníka. Na svá místa budou moct nastoupit během března nebo na počátku dubna, řekla Vohralíková.

Po příchodu na Hrad chce nová kancléřka uklidnit hradní pracovníky, řekla. "Pokud úředníci dobře pracují a chtějí pokračovat, tak nemám žádný důvod se s nimi loučit, a už vůbec ne nějakým dramatickým způsobem," poznamenala. Plánuje připravit organizační změnu hradní kanceláře, která by vyhovovala celému Pavlovu pětiletému funkčnímu období. Její podobu chce oznámit během dubna, platit začne od května.

Řekla, že neplánuje navyšovat počet zaměstnanců KPR. Nyní jich v kanceláři pracuje asi 100, dalších několik set zaměstnávají příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány. Zaměřit se chce na to, aby pracovníci viděli jasný cíl a směr a věděli, že jejich práce má smysl.

Pavlův tým již avizoval, že bude chtít v hradní kanceláři zaměstnat i člověka na komunikaci s mladými lidmi. "Nehledáme influencera. Hledáme někoho, kdo dokáže překládat řeč politiků do řeči mladých lidí," poznamenala Vohralíková. Je podle ní nutné, aby se do správy věcí veřejných zapojila i mladá generace, a je proto potřeba ji oslovit a ukázat jí, že práce úředníka není podřadná.

Dosavadní práci prezidentské kanceláře kontroloval audit Nejvyššího kontrolního úřadu, jeho výsledky zatím nebyly zveřejněny. Mynář zadal zpracování dalšího auditu soukromé společnosti. Vohralíková poznamenala, že tento audit zatím k dispozici nemá. Současný kancléř podle ní chce ještě sám uplatnit některé kroky, které z kontrol vyplývají. "Já se na to pak podívám, a když tam zůstanou nějaká bílá místa, tak je budu určitě doplňovat," podotkla.

Pavel před inaugurací úřaduje z Hrzánského paláce na pražských Hradčanech, který mu propůjčila vláda. Podle Vohralíkové v něm zůstane ještě určitou dobu i po inauguraci. Zdůvodnila to nutností připravit kanceláře na Hradě. Zástupci týmu Pavla již dříve řekli, že hradní prostory nechají zkontrolovat kvůli odposlechům. Snahou je vše nachystat do konce března. "Já budu od prvního dne na Hradě, protože tam mám 100 lidí, o které se musím starat," podotkla.