Pavel bude příští týden jednat v Praze se severomakedonským protějškem

Praha - Prezident Petr Pavel se příští týden v úterý sejde v Praze se svým severomakedonským protějškem Stevem Pendarovským. Chce především podpořit směřování země do Evropské unie, uvedl Hrad v dnešní tiskové zprávě. Česko dlouhodobě podporuje vstup zemí západního Balkánu do bloku. S Pendarovským do Česka dorazí i jeho žena Elizabeta Gjorgievská.

Po úterním dopoledním setkání a tiskové konferenci Pendarovski zamíří do Senátu, kde poobědvá se šéfem horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Následně bude jednat s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a posléze v Kramářově vile s premiérem Petrem Fialou (ODS). Už v pondělí se Pendarovski setká se zástupci severomakedonské komunity v ČR.

Hrad uvedl, že členství Severní Makedonie v EU podporuje podle průzkumů veřejného mínění zhruba 79 procent obyvatel. Česko se o vstup západobalkánských zemí do EU aktivně zasazuje i proto, aby region nebyl nestabilní kvůli etnickému napětí či rostoucímu vlivu Číny a Ruska. Česko může podle Hradu přispět k makedonsko-bulharskému dialogu a také nabídnout zkušenosti s reformami.

Severní Makedonie je kandidátem na členství v unii 18 let, kvůli odporu nejprve Řecka a poté Bulharska ale dlouho čekala na zahájení přístupových jednání, která začala loni.

Česko podle Hradu zároveň oceňuje přístup země k ukrajinské krizi, její dodávky zbraní a vojenského materiálu Ruskem napadené zemi. Česko se Severní Makedonií také v posledních letech spolupracovali na řešení bezpečnosti a migrace.

Země byla jednou z hlavních tranzitních zemí při migrační krize, představuje zároveň nárazníkovou zónu před vnější hranicí EU. Česká republika poslala na pomoc se zabráněním migrace do EU od roku 2016 do Severní Makedonie více než 1800 policistů.

Cílem návštěvy Pendarovského v ČR je také podpora obchodu, vzájemná bilance je aktuálně pro ČR negativní. Severomakedonská hlava státu má též zájem o podporu investic a příležitostí pro české firmy v zemi, a to hlavně v energetice či obraně. Pro Severní Makedonii například zajišťuje státní podnik LOM Praha modernizaci vrtulníků ruské výroby.

Severomakedonský prezident navštívil Prahu naposled před necelými pěti lety, tehdy Ďorge Ivanov jednal s Milošem Zemanem.