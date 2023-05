Pavel bude dnes poprvé povyšovat, hodnost generála by měl získat i Koudelka

Praha - Prezidenta Petra Pavla čeká dnes poprvé ve funkci ceremoniál spojený se jmenováním generálů. Na Pražském hradě u příležitosti Dne vítězství by měl podle dřívějších vyjádření jmenovat generálem i šéfa kontrarozvědky Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku, jehož povýšení bývalý prezident Miloš Zeman sedmkrát odmítl. Generálem by se měl vedle Koudelky stát i nový šéf rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimír Posolda.

Do hodnosti generálporučíka vláda Pavlovi v dubnu navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Karla Řehku i jeho zástupce Iva Střechu. Do hodnosti generálmajora by mohl prezident povýšit velitele vzdušných sil Petra Čepelku, náčelníka své vojenské kanceláře Radka Hasalu a velitele pozemního vojska Romana Náhončíka. Brigádními generály pak nově mají být plukovníci generálního štábu Róbert Dziak, Roman Hyťha a Vladimír Studený.

Povýšit do hodnosti generálporučíka by měl také policejní prezident Martin Vondrášek. Brigádními generály by se měli stát Posolda, ředitel moravskoslezských hasičů Radim Kuchař a ředitel policie v Olomouckém kraji Tomáš Landsfeld. Toho loni v říjnu při jmenování opomenul tehdejší prezident Zeman. Jeho kancléř Vratislav Mynář uvedl, že důvodem odmítnutí návrhu je řízení pod vlivem alkoholu z roku 2014.

Podle návrhu ministerstva spravedlnosti by měl Pavel do hodnosti brigádního generála uvést i ředitele valdické věznice Jiřího Macha.

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.