Pavel: Bezpečnostní rámy z Hradu se odstraní, plošné kontroly skončí

Praha - Dnes od poledne se začne odstraňovat většina bezpečnostních rámů a skončí tak plošné kontroly u vstupů do Pražského hradu. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil prezident Petr Pavel. Současný stav, kdy návštěvníci Hradu musejí absolvovat bezpečnostní prohlídku, hlava státu opakovaně kritizovala. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ideálním řešením kompromis v podobě namátkových kontrol. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že u každého vstupu bude z praktických důvodů ponechán jeden rám.

Kontroly na vstupech do areálu Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad je tehdy hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. Rakušan nedávno řekl, že bezpečnostní rámy by mohly být případně pouze na vybraných místech uvnitř areálu a prostor Hradu by byl monitorován. O zrušení kontrol se začalo mluvit více než před rokem, situace se změnila s ruskou agresí na Ukrajině.

Pavlův tým také provedl revizi projektu, který by umožnil komplexně pojmout ochranu Hradu. Půjde například o nové pojetí zabezpečení vjezdů. V horizontu zhruba měsíce až dvou by mohl Hrad spustit výběrové řízení na dodavatele.

Policejní prezident Vondrášek řekl, že loni na jaře byl připravený plán na přechod k namátkovým kontrolám, přišla ale ruská vojenská invaze na Ukrajinu. "Nikdo z bezpečnostní komunity nevěděl, co tato věc přinese," vysvětlil. Při dalším periodickém hodnocení bezpečnostních rizik loni na podzim pak nebylo podle něho možné opatření zrušit kvůli nelegální migraci, českému předsednictví v Radě EU, blížícímu se adventnímu období a prezidentským volbám.

Nyní tato bezpečnostní rizika odpadla, takže se policie přiklonila ke kompletním kontrolám všech vozů, namátkovým kontrolám návštěvníků a efektivnějšímu využívání kamerového systému. Na všech nádvořích Hradu pak budou preventivní hlídky, dodal Vondrášek. Rakušan přislíbil spolupráci na projektu, který má vést k odstranění fyzických zátarasů pro vozidla v nynější podobě.

Policisté budou pro namátkové kontroly na Hradě mít informace z kamer, bude na nich, zda ke kontrole přistoupí, řekl dále Vondrášek. "Na každém vstupu bude ponechán jeden rám z praktických důvodů, protože je podstatně méně zatěžující, než jiné detekční prostředky policie," poznamenal. Policie si podle něj zázemí chce nechat na všech vstupech, protože nelze nikdy vyloučit změnu bezpečnostní situace.