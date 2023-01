Pavel a Nerudová si v úvodu debaty na Primě vyměnili dárky

Praha - Favorizovaní prezidentští kandidáti Petr Pavel a Danuše Nerudová si v úvodu dnešní debaty na TV Prima a CNN Prima News vyměnili dárky. Další z uchazečů o pozici hlavy státu Andrej Babiš pozvání do diskuse nepřišel, jak předem ohlásil. Podle moderátorky tak nevyužil možnost promluvit k divákům a voličům a otázky na něj zůstanou nezodpovězené.

Někdejší vysoce postavený voják Pavel v úvodu řekl, že ho mrzí vlna z posledních dnů ohledně dezinterpretace jeho výroku na adresu Nerudové jako expertky na účetnictví. Jako omluvu věnoval někdejší rektorce Mendelovy univerzity flanelovou košili. Nerudová reagovala, že flanel na sobě měla naposledy někdy v 80. letech minulého století a "kousal" ji. Neví, zda bude flanel rehabilitovat, uvedla.

Pavlovi věnovala Nerudová čokoládu, jak poznamenala, "na obalení nervů". "To jste se trefila," podotkl Pavel, jenž ale přinesl i dárek pro nepřítomného předsedu ANO a někdejšího premiéra Babiše. Šlo o červenou čepici s nápisem "generál".

Pavel a Nerudová na začátku debaty odpovídali na otázku, proč zrovna oni by se měli stát hlavou státu. Nerudová uvedla, že se zaměřuje na budoucnost a snažila by se budovat moderní stát a společnost, aby se v zemi dobře žilo. Pavel řekl, že se do jisté míry ztotožňuje s někdejšími slovy bývalého prezidenta Václava Havla o tom, že "naše země nevzkvétá". Snažil by se, aby "blbá nálada" začala společnost postupně opouštět.

Řeč pak přišla i na ostřejší vyjádření obou kandidátů. "Nikdy jsem na veřejnosti nevystupovala jako expertka na účetnictví," podotkla Nerudová. Své vyjádření o rozvědčíkovi, mířené zjevně na Pavla s ohledem na jeho minulost, označila za obecné konstatování. "Já se tak snadno neurážím," reagoval Pavel, který zdůraznil, že výrokem na adresu Nerudové nemyslel nic špatného.

Babiš se zatím nezúčastnil žádné z debat kandidátů na hlavu státu. Média podle něho chtějí dělat z prezidentské volby mediální show. Přijít by měl do čtvrteční diskuse v TV Nova.