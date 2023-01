Pavel a Fischer se domluvili na spolupráci v kampani

Praha - Kandidát na prezidenta Petr Pavel se dohodl s protikandidátem z prvního kola Pavlem Fischerem na spolupráci v předvolební kampani. Fischer se například zúčastní setkání s voliči v Brně nebo Ostravě, chystají se i další akce. Dnes spolu natočili dva předvolební spoty. Spolupráce bude podobná jako s další protikandidátkou Danuší Nerudovou. Pavel a Fischer to dnes řekli novinářům po schůzce v sídle Pavlova volebního štábu v Praze na Pankráci.

"My jsme se s Pavlem Fischerem, podobně jako předtím s Danuší Nerudovou, domluvili na další spolupráci v kampani, která se bude týkat nejenom reklamních ploch, případně způsobu reklamy, oslovení voličů Pavla Fischera, ale také účasti na některých společných akcích," řekl Pavel. První společná akce bude v Ostravě, druhá v Brně. V Ostravě Pavla podpoří i Nerudová. Pavlovi nabídl podporu také další z protikandidátů Marek Hilšer, který by mohl někdejšího vysokého armádního představitele podpořit zejména na svých sociálních sítích.

Dnes společně natočili volební klipy. "Hovoří o tom, že jsme odhodláni spolupracovat a přibližně jakou formou," poznamenal Pavel. Jde podle něj o oslovení voličů Pavla Fischera. Senátor novinářům řekl, že jejich týmy jsou v kontaktu od skončení prvního kola voleb. "Připravujeme aktivity po internetu, po sociálních sítích, protože máme dobrovolníky, koordinátory. Právě s nimi propojujeme týmy Petra Pavla," řekl Fischer. Jeden z dnes natočených spotů podle něj má oslovit jeho voliče, druhý se týká přímo Fischerových podporovatelů.

Ve čtvrtek dopoledne se Pavel vypraví vlakem z pražského hlavního nádraží do Ostravy. Již v úterý se vydal do Ústí nad Labem, kde ho přivítaly davy voličů. Pavel dnes novinářům řekl, že má trochu obavy, aby se ostravská akce kvůli případnému vysokému počtu účastníků odehrála v pořádku, jeho tým chce proto přípravě věnovat zvýšenou pozornost. Večer pak má v plánu setkání s mladými voliči v restauraci Kurnik Šopa.

V pátek ráno si Pavel prohlédne v Ostravě firmu Vítkovice Steel a následně se dodávkou vydá do Brna na další setkání s voliči. To je naplánováno u Janáčkova divadla. Pavlův volební tým avizoval účast herců Vladimíra Polívky a Ondřeje Vetchého, na akci promluví i jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) a brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Z Brna se Pavel večer vydá opět dodávkou do Prahy. Program na další dny zatím Pavlův tým nezveřejnil.

Příští týden se Pavel soustředí zejména na debaty s Babišem, když mu zbyde čas, zorganizuje další cesty do regionů. Na dotaz, zda plánuje setkání i v Praze, odpověděl, že s voliči se setkává každý den, když vyjde z domu. Připomněl úterní setkání s Nerudovou, jejich týmy a mladými voliči v pražské restauraci Kolkovna.

Pavel řekl, že nejvíce času mu aktuálně zabírají porady a příprava na debaty. Formu kampaně nemá v plánu měnit. "V prvním kole byla úspěšná, věřím, že bude úspěšná v kole druhém," řekl. Jednání ve Sněmovně o důvěře vlády označil za součást kampaně protikandidáta Andreje Babiše.