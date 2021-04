Paul Simon prodal práva na své písně společnosti Sony Music

New York - Devětasedmdesátiletý americký písničkář Paul Simon prodal práva na kompletní katalog svých písní, které napsal za svou šedesátiletou kariéru, hudebnímu koncernu Sony Music. Vydavatelství o tom informovalo tento týden v New Yorku.

Prodaný katalog obsahuje Simonovy písně z období sólové kariéry i z doby, kdy byl součástí dua Simon & Garfunkel, spolu s Artem Garfunkelem (79). Nechybí v něm tedy hity jako The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water nebo Mrs. Robinson.

Hodnotu katalogu společnost Sony Music nekonkretizovala. Simon ve svém komentáři k obchodu vyjádřil radost nad tím, že jeho písně bude v příštích desetiletích spravovat Sony Music.

Z hudebních vydavatelských práv se zejména v době streamovacích služeb stalo velmi cenné zboží. V době koronavirové pandemie navíc nabyly na významu coby zdroj příjmů pro hudebníky, kteří nemohou koncertovat. V prosinci prodal katalog svých písní i průkopník folkrocku a nositel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan. Nyní jsou autorská práva k songům majetkem společnosti Universal Music.