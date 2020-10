Pátý Heger byl nejlepší z Čechů na SP ve vodním slalomu v Tacenu

Tacen (Slovinsko) - Omlazený český tým na medaili v prvním dílu Světového poháru ve vodním slalomu nedosáhl. Ve slovinském Tacenu, kde kvůli koronaviru začal seriál s velkým zpožděním, bylo maximem místo páté kanoisty Vojtěcha Hegera. Kanoistka Gabriela Satková dnes skončila šestá a kanoista Lukáš Rohan obsadil desátou příčku.

Juniorský mistr Evropy z roku 2017 Heger měl dotek na jedenácté brance a zařadil se hned za čtveřici závodníků s čistou jízdou. Ani absence dvousekundové penalizace by mu ale k posunu výsledkovou listinou nepomohla. Na vítězného Slovince Luku Božiče ztratil 7,45 sekundy, od bronzového Francouze Julese Bernardeta ho dělilo přes pět sekund.

"Moje jízda byla průměrná. Byly tam nějaké chyby, byl tam šťouch. Ale je to Tacen, tak jsem rád, že se mi to tady povedlo. Tacen nepatří mezi moje oblíbené tratě, voda se tady hodně mění a páté místo je skvělé," uvedl Heger v tiskové zprávě.

Finále se vůbec nevydařilo vicemistru Evropy z Prahy Rohanovi. Kupil chybu za chybou a vyvrcholilo to padesátisekundovou penalizací za úmyslné odhození devatenácté branky. S velkou ztrátou uzavřel finálovou desítku.

"Jízda se mi opravdu nepovedla, hned na trojce jsem dal zbytečný šťouch a pak ty další branky moc nevycházely. Trochu jsem se pral i s vodou a to mě asi zbytečně rozhodilo. Snažil jsem se to jet jinak, než jak jsem měl naplánované a bohužel se nakupily další chyby. Bylo to spíš utrpení než finálová jízda," řekl Rohan.

Překvapivá mistryně Evropy z Prahy Satková nenavázala na druhé místo ze semifinále. Rozhodující několikasekundovou ztrátu nabrala ve třinácté brance, do které se jen obtížně dostávala. Když k tomu přidala dotek protivodné šestnácté branky, nemohlo to na nejlepší stačit. Na vítěznou Brazilku Anu Satilaovou ztratila 8,42 sekundy.

"Jízda byla ze začátku docela dobrá, nicméně se mi nepovedla jedna klíčová kombinace, kde jsem špatně zabrala. Pak už jsem nevěděla, jak se z toho dostat. Pokazila jsem to hodně, ztratila jsem tam hodně času a pak už se to se mnou vezlo. Už jsem to nedokázala zachránit," uvedla Satková.

Čistě zvládla finále jen Američanka Evy Leibfarthová, které to vyneslo bronzovou příčku. Před ní skončily se dvěma trestnými sekundami bronzová medailistka z MS 2017 Satilaová a Francouzka Lucie Priouxová, která byla před měsícem třetí na ME v Praze.

Okleštěný Světový pohár ve vodním slalomu by měl mít ještě druhou zastávku ve francouzském Pau 6. až 8. listopadu.

Závod Světového poháru ve vodním slalomu v Tacenu:

Muži:

C1: 1. Božič (Slovin.) 78,17 (0 trestných sekund), 2. Gestin -1,64 (0), 3. Bernardet (oba Fr.) -2,07 (0), ...5. V. Heger -7,45 (2), 10. Rohan (oba ČR) -67,88 (58).

Ženy:

C1: 1. Satilaová (Braz.) 93,64 (2), 2. Priouxová (Fr.) -1,73 (2), 3. Leibfarthová (USA) -3,12 (0), ...6. G. Satková (ČR) -8,42 (2).