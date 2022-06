Patron festivalu Setkání Stretnutie David Prachař má ke Zlínu díky otci vztah

Zlín - Blízký vztah ke Zlínu má patron letošního 26. ročníku zlínského divadelního festivalu Setkání Stretnutie herec David Prachař. Jeho otec Ilja Prachař se narodil ve zlínské části Malenovice, ve Zlíně chodil na gymnázium, za války byl totálně nasazený u Bati, kde dělal pneumatiky, a jeho první angažmá bylo ve zlínském divadle, řekl dnes novinářům ve Zlíně Prachař.

"Bydleli tady také otcovi rodiče, děda pracoval ve zdravotní pojišťovně. K městu mám vztah. Dokonce se mě děti ptaly, kde bych chtěl bydlet, když ne v Praze, tak jsem řekl, že ve Zlíně. Ze Zlína je to taky kousek do Kroměříže, ta je taky pěkná. Luhačovice jsou krásné. Zlín je krásné město. Je vidět, že zásah Bati byl tak zásadní, že to ani komunista nezničil," uvedl Prachař, který také rád chodí do zlínského muzea. "Má tam stopy můj velký idol (hudebník a cestovatel) Eduard Ingriš. Kdyby se o něm natočil film, bylo by to úžasné," uvedl herec.

V úvodním večeru festivalu se v pondělí představil s divadelním spolkem JEDL a hrou Manželská historie. Ztvárnil v ní švédského spisovatele Augusta Strindberga, za roli dostal cenu divadelní kritiky za nejlepší mužský herecký výkon loňského roku. Práce s divadlem JEDL, které vychází z dlouhodobé spolupráce Prachaře, Jana Nebeského a Lucie Trmíkové, herce baví.

"Děláme takové věci, které bychom v komerčním divadle těžko mohli dělat," uvedl Prachař. "Zrovna Strindberga někdo nestráví, ale extrémní věci jsou vždy pro někoho těžce stravitelné. Ale i kdyby si pamatoval jen část, stačí, když v něm zůstane třeba jen kousek představení, který je něm otisklý. Nejhorší jsou představení, co protečou, a lidé pak jdou na tramvaj a už ani neví, jestli to bylo dobré nebo špatné," uvedl herec, který je také členem pražského Národního divadla a spoluzakladatelem Divadla Verze. "Vidím, jak divadla fungují ve všech možných variacích. Nejtěžší to budou mít nedotovaná komerční divadla, která žijí ze vstupného. Peněz na kulturu bude míň. Lidé také váží, jestli do divadla půjdou," uvedl herec.

Na festivalu Setkání Stretnutie byl již dříve. Přehlídka je zaměřená na dramaturgické novinky českých a slovenských divadel. "Festival má pro lidi, kteří chodí do divadla, obrovskou výhodu, že během týdne uvidí něco, kvůli čemu by museli sjet půl republiky. Proto mají festivaly velký smysl," uvedl Prachař. Sám však novinky v jiných divadlech nemá příliš čas sledovat. "Málo toho stíhám. Po covidu bylo období, kdy se vrátil divadelní herní režim, času vidět něco jiného bylo málo, nakumulovaly se premiéry," uvedl Prachař.

Festival potrvá do soboty, do Zlína na něj přijede deset tuzemských souborů a čtyři ze Slovenska.