Patrick McEnroe se vyléčil z nákazy a vyzdvihl systém v New Yorku

New York - Bývalý americký tenista Patrick McEnroe se vyléčil z nákazy koronavirem. Mladší bratr slavnějšího Johna to oznámil v sobotu a vyzdvihl testovací systém v New Yorku, kde si lidé mohou nechat odebrat vzorek, aniž vystoupí z auta.

"Skvělé zprávy pro mne i mou ženu Melissu. Oba máme negativní test na covid-19, výsledky jsme dostali dnes ráno," uvedl třiapadesátiletý McEnroe na twitteru.

Stejně jako v předchozím případě se nechal otestovat v autě na silnici. "Tentokrát to fungovalo mnohem rychleji. Místo dvou front jich už bylo šest, pomáhala s tím spousta lidí, opravdu efektivní záležitost," prohlásil vítěz čtyřhry na grandslamovém French Open z roku 1989.

"Všude se teď o tom mluví, testů je potřeba hodně. Ale bylo skvělé vidět, jak jim to jde od ruky," ocenil zdravotníky McEnroe. O pozitivním testu informoval před necelými třemi týdny, příznaky nemoci měl jen mírné.

Spojené státy mají nejvíce potvrzených případů nemoci i obětí koronaviru. Zemřelo už téměř 39.000 lidí a New York patří k nejpostiženějším městům.