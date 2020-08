Pátrání Čechů v Bejrútu je kvůli zhoršené bezpečnosti přerušeno

Bejrút/Praha - Čeští záchranáři dnes přerušili v Bejrútu vyhledávací a záchranné práce. Libanonská armáda totiž vyzvala z důvodu zhoršené bezpečnostní situace v oblasti veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny, řekl ČTK mluvčí hasičů Martin Kavka. Všichni členové týmu jsou podle něj v pořádku a čekají na další pokyny od vojáků. Zhoršená bezpečnostní situace může souviset s chystanou velkou demonstrací, dodal. Tyto informace ČTK potvrdila i Petra Klobušiaková z české ambasády v Libanonu. Protest podle ní začíná v centru města v 17:00 místního času (16:00 SELČ).

"Dnes se tam chystá nějaká velká demonstrace, ostatně ty týmy vlastně i večer nemohly pracovat právě kvůli tomu, že se tam v odpoledních hodinách a večer konají demonstrace. Armáda to prostě vyhodnotila tak, že raději ty týmy vždycky stáhne a nechá je v bezpečí," řekl mluvčí.

"Na pátou hodinu je plánovaná velká demonstrace a armáda se vždycky předtím snaží některé části města uzavřít, aby protestující měli k dispozici jen určité koridory," uvedla Klobušiaková. "Myslíme si tedy, že to souvisí s tou bezpečnostní situací, která je trošku napjatější. A koordinaci mezinárodních záchranných týmů zajišťuje přímo armáda," dodala. Protest se má podle ní konat na náměstí Mučedníků, které je blízko centra Bejrútu a přístavu, kde hasiči pracovali.

Čtyři dny po ničivé explozi v bejrútském přístavu zůstává stále ještě přes 60 pohřešovaných a s přibývajícími dny šance na přežití klesá. Podle Kavky se tak zvažuje návrat týmu zpět do Česka. "Záleží na libanonské straně, jestli nebude třeba ještě mít požadavek, abychom tam zůstali, ale návrat by pravděpodobně mohl být do několika dnů," uvedl Kavka.

Čtyři dny po ničivé explozi v bejrútském přístavu zůstává stále ještě přes 60 pohřešovaných, zahynulo 154 lidí. Z více než 5000 zraněných je přes sto v kritickém stavu. Mezi oběťmi je i manželka nizozemského velvyslance v Libanonu, oznámilo dnes nizozemské ministerstvo zahraničí. Zahynulo také nejméně 43 lidí syrské národnosti, uvedla dnes televize Al-Majadín s odvoláním na syrskou ambasádu v Libanonu.

Manželka nizozemského velvyslance Jana Waltmanse, 55letá Hedwiga Waltmansová-Molierová, dnes podlehla vážným zraněním, která utrpěla při úterním výbuchu. Manželé při něm stáli v obývacím pokoji svého domu v Bejrútu. Budova nizozemské ambasády byla při explozi v bejrútském přístavu těžce poškozena, zraněni byli další čtyři lidé.

"Počet mrtvých vzrostl na 154, z nichž 25 zatím ještě nebylo identifikováno," oznámil dnes odpovědný pracovník libanonského ministerstva zdravotnictví. "Kromě toho ještě registrujeme 60 pohřešovaných," citovala ho agentura AFP.

Libanonské křesťanské uskupení Katáib, které je v opozici vůči vládě podporované Hizballáhem, dnes oznámilo rezignaci svých tří členů na křesla v parlamentu. "Poslanci za Katáib se rozhodli vydat cestou konfrontace v zájmu svobodného, svrchovaného a nezávislého Libanonu," prohlásil šéf Katáibu na pohřbu předního člena uskupení, který přišel o život při úterní explozi. "Vyzývám všechny poslance k rezignaci, aby lidé mohli rozhodnout, kdo jim bude vládnout, aniž by jim někdo cokoliv vnucoval."

Vyšetřovatelé výbuchu podle libanonského prezidenta Michela Aúna zkoumají, zda příčinou neštěstí byla nedbalost, nehoda či vnější zásah. Se stále menší nadějí na vyproštění živých pokračují záchranné práce, jichž se účastní také čeští záchranáři.

Speciální tým USAR pokračoval celý pátek ve vyhledávacích a záchranných pracích v Bejrútu. Čeští záchranáři byli nasazeni v přiděleném sektoru, který je strategickou potravinovou cestou, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Nicole Studená.

Jde o místo v přístavu, kde mohou přistávat velké lodě s potravinami, které se pak distribuují dál pozemní cestou. Bylo tedy nutné prohledat sutiny, jestli v nich nikdo nezůstal, aby na místo mohla dorazit těžká technika, která trosky odklidí a vyčistí cestu pro průjezd aut.

Odpoledne jela vyhledávací skupina na další místo rozhodnout, zda je vhodné k nasazení. Nakonec tam ale po dohodě s katarským týmem nebyli čeští záchranáři a psi potřeba.

Bezpečnostní situace v oblasti, kde Češi působí, je podle Studené stabilní. V centru města a v blízkosti vládních budov se v nočních hodinách konaly demonstrace, které ale nemají dopad na bezpečnost týmu. Transport týmu stále zajišťuje libanonská armáda. Místo nasazení je v uzavřené oblasti pod kontrolou armády. Všichni členové týmu jsou v pořádku.

Po dnešním ranním brífinku na velitelství odjel tým na místo nasazení, kde se uskuteční.