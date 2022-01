Páté kolo voleb prezidenta v Itálii: pravice je pro šéfku Senátu Casellatiovou

Řím - V Římě dnes začalo páté kolo volby italského prezidenta, jehož vybírají zákonodárci a zástupci regionů. Skupina pravicových stran hlasuje zřejmě pro šéfku horní komory parlamentu Elisabettu Casellatiovou, která by v případě zvolení byla první ženou v úřadu italského prezidenta. Informovala o tom agentura ANSA. Zatím se ale zdá, že i dnes budou místní média psát o "černém kouři" s odkazem na volbu papeže, jehož nezvolení se takto signalizuje.

Pro pětasedmdesátiletou právničku Casellatiovou se podle agentury ANSA chystají hlasovat strana Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho, jejíž je šéfka Senátu členkou, a krajně pravicová uskupení Liga Mattea Salviniho a Bratři Itálie, které vede Giorgia Meloniová. S tím nesouhlasí středolevicová Demokratická strana ani Hnutí pěti hvězd, jejichž zástupci se zřejmě zdrží hlasování, stejně jako to nejspíš udělá i strana Živá Itálie (Italia Viva) expremiéra Mattea Renziho. Pro zvolení je nyní potřeba nadpoloviční většina hlasů, tedy alespoň 505 z celkových 1009. V prvních třech kolech byly nutné dvě třetiny hlasů.

Specifikem italských prezidentských voleb je, že fakticky neexistují oficiální kandidáti. Každý volitel napíše v tajné volbě jméno budoucího prezidenta na volební lístek. Volba může trvat mnoho dní. Dosud nejdelší bylo hlasování v roce 1971, kdy se nová hlava státu volila od 9. do 24. prosince a vzešla až z 23. kola. Prezidentem byl tehdy zvolen Giovanni Leone.

Nástupce prezidenta Sergia Mattarelly začal sbor volitelů vybírat v pondělí. V prvním kole převažovaly prázdné lístky, neúspěšná byla i druhá volba a ve třetím a čtvrtém kole dostal nejvíce hlasů Mattarella - nejprve 125 a ve čtvrtek 166. Současný prezident, který v červenci oslaví jedenaosmdesáté narozeniny, ale o druhý mandát zájem nemá. Je však možné, že ho okolnosti přimějí změnit názor.

Podobně se to stalo v roce 2013. Tehdy po pěti neúspěšných kolech volby prezidenta šéfové největších stran přesvědčili tehdejší hlavu státu Giorgia Napolitana, aby se ujal nejvyššího úřadu ještě jednou. Napolitano, jemuž bylo v té době 87 let, dostal v šestém kole 740 hlasů a byl znovu zvolen. Itálie byla tehdy dva měsíce od parlamentních voleb v patové situaci a nedařilo se zformovat novou vládu. Napolitano po dvou letech rezignoval, když se situace stabilizovala. Do nejvyššího úřadu pak byl zvolen Mattarella.

Mandát italského prezidenta trvá sedm let, ústava umožňuje znovuzvolení, což se ale v minulosti stalo jen jednou, v případě Napolitana.

Dnes se mají konat dvě kola volby prezidenta, druhé od 17 hodin. Pokud ani dnes hlavu státu v Římě nezvolí, budou další kola v sobotu od 9:30 a pak od 16:30.