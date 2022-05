Pastrňákův pozdní gól neodvrátil vyřazení Bostonu, končí také Toronto

New York - Pozdní gól Davida Pastrňáka hokejistům Bostonu k postupu přes Carolinu nestačil. V rozhodujícím zápase prvního kola play off NHL prohráli 2:3 a sezona pro ně skončila. Pastrňák by tak mohl posílit českou reprezentaci na mistrovství světa ve Finsku, stejně jako jeho spoluhráč Tomáš Nosek. Sedmý duel nezvládli ani hráči Toronta. Tampě Bay na domácím ledě podlehli 1:2 a na postup v play off čekají již 18 let. Hokejisté Edmontonu díky výhře 2:0 vyřadili Los Angeles.

Strůjcem postupové výhry Caroliny byl Max Domi, který vstřelil dvě branky a přidal jednu asistenci. Poprvé se do statistik zapsal v 19. minutě, kdy na hranici brankoviště ideálně našel Teuva Teräväinena, jenž otevřel skóre.

Oba góly dal Domi ve druhé třetině. Ve 24. minutě si našel tečované nahození Bradyho Skjeie a svou první trefou v play off zvýšil na 2:0 pro domácí. Druhou branku přidal kanadský útočník v polovině zápasu, kdy po Teräväinenově přihrávce odpověděl na kontaktní gól Jakea DeBruska a vrátil Hurricanes dvoubrankový náskok.

"Všichni důležití hráči hráli opravdu povedený zápas. Od začátku až do gólu na 3:2 jsme dokázali kontrolovat hru a prakticky všechny situace jsme řešili správně. Musím kluky pochválit za dobrý výkon," uvedl trenér domácích Rod Brind'Amour. Z postupu se radoval i útočník Caroliny Martin Nečas, který v sérii nasbíral tři asistence.

Boston od poloviny zápasu dobýval branku Anttiho Raanty, ale kontaktního gólu na 2:3 se i přes několik nebezpečných závarů dočkal až 22 sekund před koncem základní hrací doby. Pastrňák se v levém kruhu pro vhazování opřel do puku a svým třetím gólem v play off zdramatizoval závěr zápasu. V posledních sekundách už Boston vyrovnat nestihl.

Bruins nedokázali na ledě Hurricanes vyhrát ani jeden zápas a ve čtyřech venkovních duelech inkasovali 18 branek. "Na vlastním ledě hrají opravdu dobře, dokážou se dostat do výhodné pozice a získávají spoustu energie z plných tribun. Takhle to ale v play off chodí. Týmy celý rok hrají o to, aby mohly začínat a končit série v domácím prostředí, je proto důležité umět ho využít," řekl bostonský útočník Brad Marchand. "Narazili jsme na silný tým, který může dojít hodně daleko. Vyřazení ale opravdu bolí," dodal.

Postup Tampy Bay přes Toronto zařídil centr třetí formace Nick Paul, který se postaral o obě branky obhájců Stanley Cupu. Svůj první gól ve vyřazovacích bojích vstřelil sedmadvacetiletý Kanaďan v 19. minutě, kdy do odkryté branky dorazil střelu Rosse Coltona. Maple Leafs zásluhou Morgana Riellyho ve 34. minutě vyrovnali, ale Paul o tři minuty později se štěstím přešel přes obránce T. J. Brodieho a ranou na vyrážečku rozhodl o postupu Tampy.

Mužstvo českého útočníka Ondřeje Paláta, který v zápasech s Torontem zaznamenal tři góly a dvě asistence, čeká v dalším kole derby s Floridou.

"Hráli jsme opravdu dobře. Každý do zápasu dal všechno a vyplatilo se nám to. Jsem rád, že mi dnešek tak vyšel a mohl jsem si užít postup s rodinou na tribuně," řekl Paul, který pochází z Mississaugy, města ležícího u Toronta.

Kanadský tým ve třetí třetině ani přes 17 střel nedokázal smazat jednogólové manko a na postup z prvního kola play off čeká již od sezony 2003/2004. "Už mě ta nevydařená play off začínají unavovat. Musíme napnout všechny síly a do další sezony jít silnější," řekl zklamaný útočník Mitchell Marner.

Hokejisté Edmontonu přešli přes úvodní kolo vyřazovacích bojů po čtyřech sezonách. Gólem a asistencí zařídil výhru 2:0 nad Los Angeles Connor McDavid. Brankář Mike Smith kryl všech 29 střel Kings a vychytal druhé čisté konto v tomto play off.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 7. zápasy:

Toronto - Tampa Bay 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 34. Rielly - 19. a 37. Paul. Střely na branku: 31:25. Diváci: 19.316. Konečný stav série 3:4

Carolina - Boston 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky: 24. a 31. Domi, 19. Teräväinen - 26. DeBrusk, 60. Pastrňák. Střely na branku: 31:29. Diváci: 19.513. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Raanta, 3. Teräväinen (všichni Carolina). Konečný stav série 4:3.

Západní konference - 7. zápas:

Edmonton - Los Angeles 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 34. Ceci, 57. McDavid. Střely na branku: 41:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. J. Quick (Los Angeles), 3. M. Smith (Edmonton). Konečný stav série 4:3.