Pastrňákův návrat je blízko, hrát by mohl v sobotu ve Washingtonu

Boston - Uzdravený český hokejista David Pastrňák by mohl v NHL obléci dres Bostonu již v sobotním utkání na ledě Washingtonu. Čtyřiadvacetiletý útočník začal po rekonvalescenci navazující na operaci kyčle z poloviny září s plně kontaktním tréninkem a kouč Bruce Cassidy připustil jeho zařazení do sestavy již během nadcházejícího víkendu. Do hry by se tak vrátil o více než dva týdny dříve oproti původním odhadům.

Pastrňák odložil dres odlišující hráče, kteří jsou před kontaktem během tréninku chránění, v pondělí. "První tréninkový den s kontaktem. Není zrovna sranda, když vás někdo trefí poprvé po čtyřech měsících... Samozřejmě si na to potřebuju zase trochu přivyknout, ale jsem vážně nadšený," uvedl v rozhovoru pro zámořská média nejlepší střelec základní části minulého ročníku Pastrňák.

Havířovský rodák podstoupil artroskopický zákrok 16. září a odhadovaná délka rekonvalescence byla pět měsíců. Už dříve se ale objevily zprávy o tom, že vítěz ankety Sportovec roku 2020 je oproti těmto odhadům napřed. "Už je ta cesta zpátky dlouhá, takže přirozeně cítím svrbění. Ale bylo to dobré. Užil jsem možnost trénovat zase s klukama naplno. Věřím, že další takhle povedené dny jsou teď přede mnou," přál si Pastrňák.

Bruins, kteří z úvodních pěti zápasů sezony vytěžili sedm bodů a jen jednou vyšli naprázdno, přivítají dnes v domácí TD Garden Pittsburgh a následně se proti Penguins představí také ve čtvrtek. Je však zřejmé, že klub nechce návrat ofenzivního esa týmu zbytečně uspěchat. Předběžným cílem se tak stalo víkendové vystoupení na ledě Washingtonu, které bude o to pikantnější, že právě do týmu Capitals odešel před sezonou zkušený slovenský obránce Zdeno Chára, dlouholetý kapitán Bostonu.

"Neočekávám, že by hrál (Pastrňák) v některém z těch dvou domácích zápasů, ale pak s námi dost možná pocestuje a uvidíme, jak bude vše vypadat. V tréninku měl na sobě normální dres a šel do kontaktu, což byl rozhodně další zásadní krok na jeho cestě zpět. Zatím ohledně něho máme dobré zprávy, ale teprve uvidíme, jaký bude jeho stav ty další dny," konstatoval Cassidy.

Přestože v pondělí trénoval Pastrňák po boku českého spoluhráče Davida Krejčího, kanadský kouč připustil, že počítá s jeho návratem do obávané elitní formace vedené z pozice centra Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem na levém křídle. "Bude záležet na tom, jak bude reagovat jeho tělo a zda nepocítí následky až se zpožděním, podle toho pak budeme zvažovat jeho zařazení do sestavy," doplnil Cassidy.

Pro Pastrňáka šlo v září o dosud nejzávažnější chirurgický zákrok dosavadního průběhu kariéry. A zatímco je v předsezonní přípravě zvyklý zařazovat oblíbené sporty tenis a fotbal, tentokrát musel vše změnit. Přiznal, že nejtěžší byl pro něho povinný program po dobu prvních dvou měsíců po operaci. Přesto je rád, že se k ní odhodlal.

"Jsem za to rozhodnutí vážně šťastný. Je parádní, když můžete na ledě bruslit zcela bez pocitu jakékoliv bolesti," pochvaloval si Pastrňák, jehož problémy limitovaly i během posledního play off při návratu do hry po koronavirové pauze. "Zranění jsou nejhorší součástí života profesionálního sportovce. Je vždy těžké, když musíte jen sledovat vaše kamarády hrát, ale sami na led nemůžete. Už se opravdu nemohu dočkat, až do toho zase naskočím," dodal Pastrňák.