Pastrňák vstřelil gól Washingtonu, nájezdy ale rozhodl Vrána

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána rozhodl v NHL o vítězství Washingtonu nad Bostonem 2:1 po samostatných nájezdech. Jediný gól Bruins vstřelil David Pastrňák, který je s 19 body nejproduktivnějším Čechem v soutěži. Vítek Vaněček v brance Washingtonu kryl 18 střel i všechny tři samostatné nájezdy a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

V bojovném utkání, do kterého v dresu Bostonu zasáhl poprvé po zranění i útočník David Krejčí, dlouho vládli brankáři. První gól padl až v 42. minutě, kdy Brad Marchand vypíchl na obranné modré čáře kotouč Johnu Carlsonovi a výbornou přihrávkou vybídl ke skórování Pastrňáka. Český kanonýr překonal přesouvajícího se Vaněčka a svou desátou brankou v ročníku poslal Boston do vedení.

V 47. minutě dokázal aktivnější Washington díky několika šťastným odrazům před brankou Tuukky Raska srovnat. Dorážkou se o to postaral dánský útočník Lars Eller.

I v nájezdech dominovali brankáři. Jediným úspěšným střelcem byl v první sérii Vrána, který překonal Raska povedeným forhendovým blafákem. V druhé sérii se proti Vaněčkovi rozjel Pastrňák, bekhendovou kličkou si ale na svého krajana nepřišel.

"Led už byl docela rozbitý, přemýšlel jsem proto, jestli jít do blafáku, nebo to zjednodušit. Když jsem se rozjel, tak už jsem měl jasno. Jedno naznačení, druhé naznačení a pak už jen zasunout puk na místo, které jsem si vybral. Musel jsem to udělat rychle, naštěstí jsem to stihl," popsal Vrána rozhodující moment utkání.

Vítězný návrat do TD Garden si užil bývalý kapitán Bostonu Zdeno Chára, který před sezonou odešel do Washingtonu. "Mrzelo mě, že si nemohl užít návrat před vyprodanou arénou. Bylo by opravdu milé, kdyby ho tu mohlo přivítat 18 tisíc fanoušků, v současné situaci to ale bohužel nejde," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Toronto v Edmontonu vyhrálo i třetí duel v řadě, Oilers porazilo 6:1. O osudu utkání rozhodla první polovina, kterou hráči Maple Leafs ovládli 4:0. Dvěma góly pomohl k vysokému vedení americký útočník Jimmy Vesey. Jedinou branku Edmontonu vstřelil po asistenci Leona Draisaitla Ryan Nugent-Hopkins. Lídr produktivity Connor McDavid vyšel potřetí za sebou bodově naprázdno.

"Nevím, čím to bylo. Z nějakého důvodu jsme na jejich obranu nedokázali vyzrát. Musíme se dát dohromady a připravit se na další zápasy. Čeká nás bitva o Albertu a pak tři zápasy s výborně hrající Ottawou," řekl McDavid.

Do sestavy Toronta se po dvou zápasech vrátil nejlepší střelec soutěže Auston Matthews. Se sedmi pokusy byl třiadvacetiletý Američan nejpilnějším střelcem zápasu, bodově se ale neprosadil.

"Po první třetině jsem se na ledě srovnal a nakonec jsem se cítil docela dobře. Předvedli jsme skvělý týmový výkon, na výhře se podílela spousta hráčů. Prostě důležitá výhra," hodnotil zápas Matthews a ocenil výkon brankáře Frederika Andersona, který si připsal 23 zákroků.

Hráči Vegas ukončili sérii Minnesoty, která sedmkrát za sebou bodovala a šestkrát vyhrála. Golden Knights na domácím ledě zvítězili 5:1 a po čtvrté výhře v řadě se udrželi v čele Západní divize. Centr čtvrté formace Vegas Tomáš Nosek strávil na ledě bezmála 14 minut.

V sestavě Wild chyběla jedna z hvězd útočník Zach Parise, kterého se trenér Dean Evason rozhodl potrestat za "přetažené" střídání na konci předešlého duelu proti Vegas. Parise zůstal na ledě 93 sekund a Golden Knights při jeho pobytu vyrovnali a následně v prodloužení zápas otočili.

Čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence se na vítězství Colorada 4:0 v San Jose podílel finský útočník Mikko Rantanen. Hráči Avalanche odčinili vysokou pondělní prohru 2:6 se stejným soupeřem. Radim Šimek v dresu Sharks odehrál bezmála 13 a půl minuty, Tomáš Hertl kvůli koronaviru do utkání nenastoupil.

Výsledky NHL

Boston - Washington 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 42. Pastrňák - 47. Eller, rozhodující sam. nájezd Vrána. Střely na branku: 19:28. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval jeden gól z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 94,74 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. T. Rask (Boston), 3. Vaněček (Washington).

Edmonton - Toronto 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)

Branky: 34. Nugent-Hopkins - 10. a 23. Vesey, 25. Tavares, 28. I. Michejev, 39. W. Nylander, 51. Hyman. Střely na branku: 27:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vesey, 2. Hyman, 3. Spezza (všichni Toronto).

Anaheim - St. Louis 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 35. Comtois, 60. Rakell - 15. Sundqvist, 30. B. Schenn, 54. Sanford. Střely na branku: 29:21. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sanford (St. Louis), 2. Rakell (Anaheim), 3. R. O'Reilly (St. Louis).

Los Angeles - Arizona 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Branky: 31. Doughty, 54. Vilardi - 30. Keller, 33. Schmaltz, 33. Johan Larsson. Střely na branku 42:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Raanta (Arizona), 2. Doughty (Los Angeles), 3. Chychrun (Arizona).

Vegas - Minnesota 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky: 3. Tuch, 26. Marchessault, 52. Mark Stone, 57. Stephenson, 58. W. Karlsson - 30. M. Foligno. Střely na branku: 28:37. Diváci: 2605 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. M.-A. Fleury, 3. Stephenson (všichni Vegas).

San Jose - Colorado 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Branky: 35. a 55. Rantanen, 46. Girard, 49. Landeskog. Střely na branku: 26:38. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Landeskog, 3. Grubauer (všichni Colorado).