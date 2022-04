Pastrňák vstřelil 40. gól v sezoně, Florida vyhrála základní část NHL

Steven Lorentz z Caroliny Hurricanes (na ledě) de raduje z gólu během třetí třetiny hokejového zápasu NHL proti New Jersey Devils v Raleigh, N.C., čtvrtek 28. dubna 2022. Vpravo (číslo 88) je český hokejista Martin Nečas.

Steven Lorentz z Caroliny Hurricanes (na ledě) de raduje z gólu během třetí třetiny hokejového zápasu NHL proti New Jersey Devils v Raleigh, N.C., čtvrtek 28. dubna 2022. Vpravo (číslo 88) je český hokejista Martin Nečas. ČTK/AP/Karl B DeBlaker

New York - Český hokejový útočník David Pastrňák se gólem a asistencí podílel na vítězství Bostonu 5:0 nad Buffalem a podruhé v kariéře v NHL překonal hranici 40 gólů v sezoně. Jednou brankou a nahrávkou pomohl Carolině také Martin Nečas, Hurricanes i díky jeho bodovému příspěvku porazili New Jersey 6:3. Za poražené měl dvě asistence Pavel Zacha. Pošesté v ročníku skóroval Jakub Voráček a Columbusu pomohl k výhře 5:2 nad Tampou Bay.

Pastrňák si oba body schoval do třetí třetiny, kdy nejprve ve 43. minutě zvýšil na 3:0 a po dvou minutách připravil gólovou pozici pro Taylora Halla. Boston i díky příspěvku nejproduktivnějšího Čecha v lize vyhrál počtvrté v řadě a v tabulce Atlantické divize se přiblížil třetí Tampě Bay na rozdíl jednoho bodu.

Hlavní hvězdou zápasu byl kapitán Bruins Patrice Bergeron, který vstřelil hattrick a dosáhl na 400. branku v NHL. "Je to pro mě speciální moment. Věděl jsem, že se blížím, ale netušil jsem, že to zvládnu už dnes. Nejvíce si cením toho, že jsem všechny branky vstřelil v dresu Bruins," řekl Bergeron, jehož si Boston vybral ve druhém kole draftu v roce 2003.

Tampa Bay v boji o co nejlepší výchozí pozici do play off ztratil souboj s Columbusem 2:5. Úvodní gól vstřelil Voráček, jenž ranou z pravého kruhu pro vhazování zaokrouhlil svůj bodový zisk v sezoně na 60. "Je příjemné v posledním domácím zápase porazit dvojnásobné vítěze Stanley Cupu," pochvaloval si Oliver Bjorkstrand. "Náš výkon mě vůbec nepřekvapil, vím, čeho jsou kluci schopní," navázal na dánského útočníka trenér Brad Larsen.

Carolina i díky Nečasovým bodům porazila New Jersey 6:3 a před play off má šestizápasovou vítěznou sérii. Český útočník oba body nasbíral v první třetině a pomohl Hurricanes k náskoku 3:1. Poprvé se do statistik zapsal v 6. minutě a asistenci přidal o sedm minut později. Našel Jesperiho Kotkaniemiho a ten zvýšil již na 3:0.

"V úvodu nám pomohlo pár dobrých odrazů, kterých jsme využili a dostali se do vedení. Pak jsme náskok kontrolovali. Dnešní zápas by nám mohl před play off pomoci," řekl Kotkaniemi, jenž se vrátil po pěti zápasech a vedle gólu měl i dvě asistence.

První dvě branky Devils připravil Zacha, vysokou prohru však neodvrátil. "Neobstáli jsme kvůli individuálním chybám. Ztratili jsme pár jednoduchých puků a inkasovali. To nás stálo lepší výsledek. Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů ligy, bohužel jsme nepředvedli náš nejlepší výkon," litoval trenér New Jersey Lindy Ruff.

Prezidentovu trofej pro vítěze základní části získali poprvé hokejisté Floridy. Po vítězství v Ottawě 4:0 mají 122 bodů a i díky zaváhání Colorada si prvenství pojistili kolo před koncem. Druhým čistým kontem v sezoně přispěl Panthers brankář Spencer Knight. K první Prezidentské trofeji v klubové historii pomohli Floridě i hokejisté Nashvillu, neboť porazili Colorado 5:4 po samostatných nájezdech. Celkem 42 zákroky a třemi chycenými nájezdy se blýskl David Rittich.

Brankáři Andersen a Raanta z Vegas získali v NHL Jennings Trophy

Dán Frederik Andersen a Fin Antti Raanta z Caroliny získali William M. Jennings Trophy, která je určena pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL. Hurricanes dostali 202 gólů z 82 utkání.

Dvaatřicetiletý Andersen získal Jennings Trophy podruhé v kariéře. Povedlo se mu to i v sezoně 2015/16 v Anaheimu společně s Johnem Gibsonem. Stejně starý Raanta se dočkal první ceny v kariéře v NHL.

Poprvé v historii dosáhlo na Jennings Trophy duo gólmanů, kteří jsou v klubu první sezonu. Hurricanes získalo oba loni 28. července jako nechráněné volné hráče. Andersen zamířil do Caroliny po angažmá v Torontu a Raanta z Arizony.

Před vznikem Jennings Trophy v sezoně 1981/82 dostávali brankáři za nejnižší počet inkasovaných branek Vezinovu trofej.

Český gólman Dominik Hašek obdržel Jennings Trophy třikrát - v letech 1994 a 2001 v Buffalu a v roce 2008 v Detroitu. Dvakrát v letech 1999 v Dallasu a 2000 v St. Louis ji vyhrál Roman Turek a v roce 2003 ve Philadelphii také Roman Čechmánek.

Hokejisté Floridy získali poprvé Prezidentovu trofej

Hokejisté Floridy s českým obráncem Radkem Gudasem dosáhli poprvé v klubové historii na Prezidentovu trofej pro nejlepší tým základní části NHL.Triumf si zajistili díky čtvrteční výhře v Ottawě 4:0 a porážce Colorada s Nashvillem 4:5 po nájezdech. Avalanche, kteří získali cenu v minulé sezoně, ztrácí s jedním zápasem do konce na Panthers tři body.

Florida, jež vstoupila do NHL v sezoně 1993/94, bude v play off z nejlepší pozice útočit na premiérový Stanleyův pohár. Ve finále byla jednou v roce 1996.

Dosáhnout na Stanley Cup se povedlo celkům po zisku Presidents' Trophy jen osmkrát. Jednou to dokázaly Edmonton (1987), Calgary (1989), New York Rangers (1994), Dallas (1999), Colorado (2001) a Chicago (2013), dvakrát Detroit (2002 a 2008).

Výsledky NHL:

NY Islanders - Washington 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky: 11. Nelson, 16. Lee, 44. Pageau, 47. Palmieri, 54. Jo. Bailey - 60. Jonsson Fjällby. Střely na branku: 26:27. Vítek Vaněček odchytal za Washington 59:31 minuty, inkasoval pět gólů z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 16.722. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. Barzal, 3. Jo. Bailey (všichni NY Islanders).

Boston - Buffalo 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Branky: 27., 33. a 58. Bergeron, 43. Pastrňák, 45. Hall (Pastrňák). Střely na branku: 32:37. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Ullmark, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Ottawa - Florida 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky: 42. a 54. Verhaeghe, 7. Reinhart, 42. Bennett. Střely na branku: 27:30. Diváci: 17.102. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Bennett, 3. S. Knight (všichni Florida).

Carolina - New Jersey 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

Branky: 5. Bear, 6. Nečas, 13. Kotkaniemi (Nečas), 38. Teräväinen, 44. Lorentz, 48. Martinook - 14. Zetterlund (Zacha), 55. Bratt (Zacha), 56. Vesey. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.040. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi, 2. Nečas, 3. Martinook (všichni Carolina).

Vancouver - Los Angeles 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 47. a 65. Boeser, 55. Chiasson - 36. Vilardi, 39. Kempe. Střely na branku: 29:35. 18.775. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Q. Hughes, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver).

Minnesota - Calgary 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 27. Brodin, 52. F. Gaudreau, 61. Kaprizov - 23. J. Gaudreau, 58. E. Lindholm. 25:33. Diváci: 18.490. Hvězdy zápasu: 1. F. Gaudreau (Minnesota), 2. J. Gaudreau, 3. Zadorov (oba Calgary).

Colorado - Nashville 4:5 po sam. nájezdech. (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 3. Makar, 7. Lehkonen, 17. L. O'Connor, 30. Compher - 12. a rozhodující sam. nájezd Duchene, 24. R. Johansen, 37. Josi, 45. Ekholm. Střely na branku: 46:37. David Rittich za Nashville odchytal celý zápas, inkasoval čtyři branky z 46 střel a úspěšnost zákroků měl 91,3 procenta. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. Josi (Nashville), 2. Compher (Colorado), 3. Ekholm (Nashville).

Edmonton - San Jose 5:4 v prodl. (0:2, 2:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 30. R. McLeod, 33. Yamamoto, 50. Ryan, 52. Broberg, 62. Hyman - 3. a 4. Gregor, 36. Reedy, 51. Bonino. Střely na branku: 31:44. Diváci: 16.692. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto (Edmonton), 2. Gregor (San Jose), 3. Broberg (Edmonton).

Columbus - Tampa Bay 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 17. Voráček, 31. Sillinger, 41. Roslovic, 50. Bjorkstrand, 59. Peeke - 31. Kučerov, 57. Perry. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18.234. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Merzlikins, 3. Sillinger (všichni Columbus).

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 80 123 (44+79) 2. J. Gaudreau (Calgary) 81 115 (40+75) 3. Huberdeau (Florida) 80 115 (30+85) 4. Draisaitl (Edmonton) 80 110 (55+55) 5. Matthews (Toronto) 73 106 (60+46) 6. Kaprizov (Minnesota) 80 106 (46+60) 7. M. Tkachuk (Calgary) 81 103 (41+62) 8. Stamkos (Tampa Bay) 80 103 (39+64) 9. J.T. Miller (Vancouver) 79 98 (31+67) 10. Marner (Toronto) 72 97 (35+62) 39. Pastrňák (Boston) 72 77 (40+37) 66. Hertl (San Jose) 81 64 (30+34) 80. Voráček (Columbus) 78 60 (6+54) 151. Palát (Tampa Bay) 76 46 (18+28) 189. Nečas (Carolina) 78 40 (14+26)

Střelci:

1. Matthews (Toronto) 60 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 55, 3. Kreider (NY Rangers) 52, 4. Ovečkin (Washington) 50, 5. Connor (Winnipeg), Kaprizov (Minnesota) oba 46, 7. McDavid (Edmonton) 44, 8. Duchene 43, 9. F. Forsberg (oba Nashville), E. Lindholm (Calgary) oba 42, ...13. Pastrňák (Boston) 40, 44. Hertl (San Jose) 30.

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Florida 81 58 6 17 338:236 122 2. x-Toronto 81 53 7 21 310:251 113 3. x-Tampa Bay 81 50 8 23 281:229 108 4. x-Boston 81 51 5 25 253:215 107 5. Buffalo 81 31 11 39 229:288 73 6. Detroit 81 31 10 40 225:309 72 7. Ottawa 81 32 7 42 223:264 71 8. Montreal 81 21 11 49 211:317 53

Metropolitní divize:

1. y-Carolina 82 54 8 20 278:202 116 2. x-NY Rangers 81 51 6 24 251:205 108 3. x-Pittsburgh 81 45 11 25 267:226 101 4. x-Washington 81 44 12 25 273:242 100 5. NY Islanders 81 37 10 34 227:231 84 6. Columbus 81 37 7 37 259:295 81 7. New Jersey 81 27 9 45 245:302 63 8. Philadelphia 81 25 11 45 209:294 61

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Colorado 81 56 7 18 311:230 119 2. x-Minnesota 81 52 7 22 306:252 111 3. x-St. Louis 81 49 11 21 307:235 109 4. x-Nashville 81 45 7 29 262:247 97 5. x-Dallas 81 45 6 30 234:244 96 6. Winnipeg 80 37 11 32 245:253 85 7. Chicago 81 28 11 42 217:288 67 8. Arizona 81 24 7 50 202:309 55

Pacifická divize:

1. y-Calgary 81 50 11 20 292:205 111 2. x-Edmonton 81 48 6 27 287:250 102 3. x-Los Angeles 82 44 11 27 239:236 99 4. Vegas 81 42 8 31 259:244 92 5. Vancouver 81 40 11 30 247:233 91 6. San Jose 81 32 13 36 214:261 77 7. Anaheim 81 31 14 36 230:267 76 8. Seattle 80 26 6 48 210:281 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci, "p" vítězství v základní části.