Pastrňák si vytvořil v NHL nové gólové maximum, skóroval i Krejčí a Hertl

New York - David Pastrňák přispěl v NHL gólem a asistencí u trefy Davida Krejčího k výhře hokejistů Bostonu 4:2 nad Montrealem a stal se třetí hvězdou zápasu. Na jednu branku vítězů přihrál i Jakub Zbořil. Tomáš Hertl skóroval podvacáté v sezoně, ale neodvrátil prohru San Jose 2:7 ve Vancouveru. Za domácí nastoupil Filip Hronek poprvé od výměny z Detroitu.

Z českých brankářů zasáhl do čtvrtečních zápasů jen Lukáš Dostál, který 29 zákroky nezabránil porážce Anaheimu 2:3 s Winnipegem. Martin Nečas přihrál na jediný gól Caroliny, která podlehla doma New Yorku Rangers 1:2. Filip Zadina a Dominik Kubalík asistovali shodně u jedné branky Detroitu, který prohrál na svém ledě se St. Louis 3:4. Toronto zvítězilo i díky jedné přihrávce Davida Kämpfa 6:2 na ledě Floridy.

Pastrňák zvýšil ve 23. minutě na 3:1, když se prosadil z levého kruhu střelou přes obránce mezi betony Jakea Allena. Havířovský rodák vstřelil 49. branku sezony a vytvořil si nové gólové maximum. Už jen jedna trefa ho dělí od magické hranice 50 branek, kterou překonali v historii soutěže z českých hráčů jen Jaromír Jágr a Milan Hejduk. Bostonu zbývá odehrát do konce základní části 11 zápasů.

"Je to zápas, ve kterém myslíte jen na jedinou věc, a to výhru," řekl Pastrňák ke gólovému rekordu. "Tyhle zápasy s Montrealem nikdy nezevšední. Nezáleží, kde jsou oba týmy v tabulce. Mají dlouhou historii, a když proti sobě hrají, je to boj. Je to velká výhra a vyzdvihl bych, jak se Marchy (Marchand) zastal v bitce Bergyho (Bergeron). To je naše motto, bojovat jeden za druhého. Všechny nás to nakoplo," podotkl.

Pastrňák doplnil, že bude muset vymyslet nějaké nové řešení zakončení v přesilových hrách. "Poslední dobou mi soupeři zblokovali hodně střel bez přípravy. Musíme přijít s novými akcemi," řekl Pastrňák. "Soupeři se trochu více vysouvají, hrají i ve třech mimo prostor před brankou. Musíme se tomu přizpůsobit," prohlásil.

Druhý bod si připsal Pastrňák v 53. minutě, když posunul puk podél pravého mantinelu na modrou čáru Connoru Cliftonovi. Obránce Bostonu přihrál před branku nekrytému Krejčímu, který bekhendem upravil na konečných 4:2. Pastrňák si vylepšil bilanci na 95 bodů (49+46) a vyrovnal svůj osobní rekord ze sezony 2019/20 (48+47).

I první branka lídra NHL měla českou stopu. U trefy Tylera Bertuzziho, jehož přihrávku zpoza branky si srazili hráči Montrealu do vlastní sítě, asistoval Zbořil. Brněnský rodák zaznamenal třetí bod v sezoně (1+2).

Hertl snížil v 10. minutě švihem z levého kruhu k bližší tyči na 1:2, ale v utkání si připsal tři záporné body do statistiky +/-. San Jose, za které nastoupili i Radim Šimek a Martin Kaut, ještě zdramatizovalo zápas v 50. minutě trefou Andrewa Agozzina na 2:4, ale víc nezvládlo. O branky Vancouveru se postaralo sedm různých střelců.

"Nemuseli udělat nic extra," povzdechl si Hertl po osmé prohře San Jose v řadě. "Už v první třetině jsme jim darovali tři góly, poté jsme měli hodně vyloučených. Tak to v poslední době u nás chodí. Inkasujeme po chybách, ani já se nemůžu rozjet. Jsem jedním z hráčů, na které se tady spoléhá, nemůžu dopustit, aby se tohle stávalo," dodal sebekriticky.

Hronek, který hrál poprvé od konce února, strávil na ledě 24 minut a získal dva kladné body. "Mám radost, protože jsme vyhráli," řekl Hronek. "Nervózní jsem ani nebyl. Snažil jsem se hrát jednoduše a správně," doplnil.

Dostál odchytal v březnu třetí zápas, v každém předvedl alespoň 30 zákroků a měl vždy úspěšnost zásahů nad 90,5 procenta. "První gól bych ale nejraději vzal zpátky," obviňoval se Dostál z gólu, před kterým neudržel tečovanou střelu. "Celý zápas jsme hráli v dobrém rytmu a získal jsem další zkušenost. Jen bych si přál, aby skončila výhrou," doplnil.

Dvaadvacetiletý rodák z Brna chytal v sezoně jedenáctkrát od začátku. Má bilanci čtyř výher a pěti porážek s úspěšností zásahů 89,9 procenta. "Rozkoukává se. Je důležité, že se mu snažíme dát co nejvíce šancí a budeme v tom pokračovat, řekl trenér Anaheimu Dallas Eakins k Dostálovi. O výhře Winnipegu rozhodl v 51. minutě Adam Lowry, který usměrnil do odkryté branky střílenou přihrávku.

Carolina si i přes prohru zajistila po Bostonu jako druhá účast v play off. Pomohla jí prohra Floridy s Torontem, za které se mohl Kämpf zapsat mezi střelce. Český útočník zakončil v 56. minutě při hře Panthers bez gólmana rychlý protiútok do odkryté branky. Domácí mu pokus zblokovali, ale k odraženému puku se dostal Mitchell Marner a uzavřel skóre.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

Boston - Montreal 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 5. Bertuzzi (Zbořil), 14. DeBrusk, 23. Pastrňák, 53. Krejčí (Pastrňák) - 20. Suzuki, 37. Dach. Střely na branku: 21:31. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Swayman, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Philadelphia - Minnesota 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 13. Laughton, 28. Farabee, 40. Ristolainen, 55. Foerster, rozhodující sam. nájezd J. van Riemsdyk - 36. a 54. Boldy, 17. Sundqvist, 39. M. Foligno. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.495. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk (Philadelphia), 2. Boldy (Minnesota), 3. Laughton (Philadelphia).

Carolina - NY Rangers 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 17. Aho (Nečas) - 31. Panarin, 45. Fox. Střely na branku: 30:16. Diváci: 18.792. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Aho (Carolina).

Detroit - St. Louis 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Branky: 1. Edvinsson (Zadina), 2. Walman (Kubalík), 58. Chiasson - 10. Toropčenko, 24. B. Schenn, 33. Blais, 35. Neighbours. Střely na branku: 28:22. Diváci: 17.036. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Bortuzzo (oba St. Louis), 3. Edvinsson (Detroit).

Florida - Toronto 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Branky: 15. M. Tkachuk, 32. Cousins - 6. a 23. Matthews, 22. Nylander, 39. Bunting, 55. Kerfoot, 56. Marner (Kämpf). Střely na branku: 35:27. Diváci: 16.704. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Nylander, 3. Tavares (všichni Toronto).

Ottawa - Tampa Bay 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)

Branky: 9. a 12. DeBrincat, 54. a 54. B. Tkachuk, 39. Brassard, 46. Brannström, 55. Watson - 31. Point, 45. Sergačov. Střely na branku: 35:29. Diváci: 16.133. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. B. Tkachuk, 3. Brannström (všichni Ottawa).

Washington - Chicago 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky: 11. Sheary, 11. Mantha, 22. Dowd, 29. Bäckström, 42. Carlson, 55. Ovečkin - 44. Zajcev. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Bäckström, 3. D. Strome (všichni Washington).

Nashville - Seattle 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 35. Sherwood, rozhodující sam. nájezd Duchene - 3. Sprong. Střely na branku: 24:28. Diváci: 17.436. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Saros, 3. Sherwood (všichni Nashville).

Calgary - Vegas 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Branky: 20. Lucic, 53. Kadri - 12. Marchessault, 16. Amadio, 46. Roy. Střely na branku: 44:32. Diváci: 18.157. Hvězdy na branku: 1. Amadio (Vegas), 2. Kadri (Calgary), 3. Marchessault (Vegas).

Dallas - Pittsburgh 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky: 9. Hintz, 50. Pavelski, 52. Jamie Benn - 24. Crosby, 54. Joseph. Střely na branku: 33:42. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Jamie Benn, 3. Heiskanen (všichni Dallas).

Anaheim - Winnipeg 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 12. Fowler, 46. Vatrano - 13. Appleton, 34. Connor, 51. Lowry. Střely na branku: 20:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:31 minuty, inkasoval tři góly z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Diváci: 12.331. Hvězdy zápasu: 1. Lowry (Winnipeg), 2. Vatrano (Anaheim), 3. Dubois (Winnipeg).

Vancouver - San Jose 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)

Branky: 7. J.T. Miller, 9. Kuzmenko, 20. Joshua, 33. Garland, 51. Podkolzin, 52. Di Giuseppe, 60. Dries - 10. Hertl, 50. Agozzino. Střely na branku: 21:19. Diváci: 18.919. Hvězdy zápasu: 1. Myers, 2. Garland, 3. Di Giuseppe (všichni Vancouver).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Boston 71 55 5 11 269:153 115 2. Toronto 71 43 9 19 245:196 95 3. Tampa Bay 73 42 6 25 252:228 90 4. Florida 72 36 7 29 252:247 79 5. Ottawa 72 35 5 32 228:233 75 6. Buffalo 70 33 6 31 251:263 72 7. Detroit 71 31 9 31 209:235 71 8. Montreal 72 28 6 38 203:268 62

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 70 46 8 16 233:181 100 2. New Jersey 71 45 8 18 247:193 98 3. NY Rangers 72 42 10 20 243:195 94 4. NY Islanders 72 37 8 27 215:198 82 5. Pittsburgh 72 35 10 27 231:233 80 6. Washington 73 34 8 31 233:227 76 7. Philadelphia 71 27 12 32 192:236 66 8. Columbus 70 22 7 41 189:273 51

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 72 39 14 19 250:201 92 2. Minnesota 72 41 9 22 216:197 91 3. Colorado 70 41 6 23 233:196 88 4. Winnipeg 73 41 3 29 220:205 85 5. Nashville 70 36 8 26 200:206 80 6. St. Louis 71 32 6 33 224:258 70 7. Arizona 72 27 12 33 203:250 66 8. Chicago 71 24 6 41 176:255 54

Pacifická divize:

1. Vegas 72 45 6 21 238:202 96 2. Los Angeles 71 41 10 20 247:229 92 3. Edmonton 72 41 8 23 283:242 90 4. Seattle 71 39 8 24 246:229 86 5. Calgary 73 32 15 26 230:228 79 6. Vancouver 71 32 5 34 243:264 69 7. Anaheim 72 23 10 39 186:291 56 8. San Jose 72 19 15 38 206:281 53

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 72 138 (60+78) 2. Draisaitl (Edmonton) 70 110 (44+66) 3. Kučerov (Tampa Bay) 73 102 (28+74) 4. M. Tkachuk (Florida) 69 97 (35+62) 5. Pastrňák (Boston) 71 95 (49+46) 6. Marner (Toronto) 71 92 (28+64) 7. J. Robertson (Dallas) 72 91 (41+50) 8. E. Pettersson (Vancouver) 69 90 (33+57) 9. MacKinnon (Colorado) 59 90 (30+60) 10. T. Thompson (Buffalo) 70 88 (43+45) 49. Nečas (Carolina) 70 65 (27+38) 78. Hertl (San Jose) 69 57 (20+37) 88. Krejčí (Boston) 65 55 (16+39) 121. Zacha (Boston) 71 48 (18+30) 146. D. Kubalík (Detroit) 70 41 (18+23) 157. Chytil (NY Rangers) 64 39 (20+19) 174. Hronek (Vancouver) 61 38 (9+29) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 60 branek, 2. Pastrňák (Boston) 49, 3. Rantanen (Colorado) 47, 4. Point (Tampa Bay) 45, 5. Draisaitl (Edmonton) 44, 6. T. Thompson (Buffalo) 43, 7. Ovečkin (Washington), J. Robertson (Dallas) oba 41, 9. Kaprizov (Minnesota) 39, 10. Scheifele (Winnipeg) 38, ...49. Nečas (Carolina) 27, 97. Chytil (NY Rangers), Hertl (San Jose) oba 20.