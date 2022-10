Pastrňák s Krejčím začali ve velkém stylu a dohromady měli sedm bodů

New York - Útočník David Pastrňák odstartoval sezonu NHL gólem a třemi asistencemi a pomohl hokejistům Bostonu k výhře 5:2 ve Washingtonu. Jeho spoluhráč David Krejčí, který minulou sezonu strávil v české extralize, ozdobil návrat do soutěže jednou trefou a dvěma asistencemi. Oba doplňoval v jedné formaci Pavel Zacha, který si připsal gólovou přihrávku. Za vítězný tým nastoupilo celkem šest Čechů - do zápasu zasáhli také Jakub Zbořil, Tomáš Nosek a Jakub Lauko, který v NHL debutoval.

Ve středečním programu zazářil i Martin Nečas, který zařídil gólem a dvěma přihrávkami vítězství Caroliny 4:1 nad Columbusem a stal se první hvězdou zápasu. Petr Mrázek inkasoval pětkrát z 35 střel při porážce Chicaga 2:5 na ledě obhájců Stanleyova poháru z Colorada. Na český gólmanský souboj nedošlo, Pavel Francouz zůstal na střídačce.

Pastrňák si připsal první bod v osmé minutě, kdy po přihrávce Krejčího vystřelil z pravého kruhu a Patrice Bergeron z dorážky otevřel skóre. Gól dal havířovský rodák v čase 15:03 po individuální akci, v níž si z pravé strany najel na střed a střelou z otočky překonal Darcyho Kuempera. Krejčí si u jeho trefy připsal další asistenci.

Po Pastrňákově přihrávce zvýšil Taylor Hall ve 26. minutě na 3:0, ještě ve druhé třetině ale Washington snížil na 2:3. Bruins uklidnila v 57. minutě česká řada. Po rychlém přechodu do útoku se do úniku dostal Pastrňák, který sice neuspěl, ale z dorážky se prosadil Krejčí. Výhru zpečetil do prázdné branky Hampus Lindholm. Lauko hrál s Noskem ve čtvrté řadě, připsal si během téměř dvanácti minut hry tři srážky a důvěru dostával i v oslabení.

Carolina po Nečasových akcích odskočila mezi 39. a 50. minutou ze stavu 1:1 na konečných 4:1. Český útočník při vítězném gólu zavezl puk do pásma a poslal jej pod sebe do druhé vlny, odkud skóroval zpoza levého kruhu tvrdou ranou Brady Skjei. Třetí branku vstřelil Nečas z dorážky a celé akci předcházelo jeho výborné napadání v útočném pásmu, při kterém získal puk. Skóre uzavřel s Nečasovým přispěním Andrej Svečnikov.

V dresu Caroliny si připsal první start Ondřej Kaše, který po konci v Torontu podepsal s klubem v létě roční smlouvu jako volný hráč. Při premiéře nebodoval. V sestavě Columbusu nescházel Jakub Voráček, který byl na ledě u dvou inkasovaných branek.

Výsledky NHL:

Carolina - Columbus 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 26. Jarvis, 39. Skjei (Nečas), 47. Nečas, 50. A. Svečnikov (Nečas) - 21. Laine. Střely na branku: 43:32. Diváci: 18.824. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Andersen, 3. Skjei (všichni Carolina).

Montreal - Toronto 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Branky: 21. a 36. Caufield, 58. Monahan, 60. J. Anderson - 12. Bunting, 30. Malgin, 59. W. Nylander. Střely na branku: 23:32. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Suzuki, 3. Allen (všichni Montreal).

Washington - Boston 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky: 28. Mantha, 33. Sheary - 8. Bergeron (Pastrňák, Krejčí), 16. Pastrňák (Krejčí), 27. Hall (Pastrňák), 57. Krejčí (Pastrňák, Zacha), 59. H. Lindholm. Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Krejčí (oba Boston), 3. Mantha (Washington).

Colorado - Chicago 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: 18. a 58. Ničuškin, 24. a 31. Lehkonen, 14. Cogliano - 16. J. Toews, 42. Domi. Střely na branku: 35:17. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval pět gólů z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 18.143. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Rantanen, 3. Ničuškin (všichni Colorado).

Anaheim - Seattle 5:4 v prodl. (1:1, 1:2, 2:1 - 1:0)

Branky: 1. a 61. Terry, 39. R. Strome, 50. Vatrano, 54. Zegras - 11. McCann, 21. Burakovsky, 27. Bjorkstrand, 45. Beniers. Střely na branku: 27:48. Diváci: 17.530. Hvězdy zápasu: 1. Terry, 2. R. Strome, 3. McTavish (všichni Anaheim).

Edmonton - Vancouver 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Branky: 35., 56. a 60. McDavid, 25. Draisaitl, 40. Nurse - 2. E. Pettersson, 3. J.T. Miller, 21. Kuzmenko. Střely na branku: 25:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Campbell (všichni Edmonton).