Pastrňák: S Islanders to byla dobrá série, rozhodly detaily

Boston - Hokejový útočník David Pastrňák se přes velké ambice Bostonu nedočkal ani letos kýženého triumfu ve Stanleyově poháru. Bruins vystavili už ve druhém kole stopku New York Islanders. Přestože vyhráli úvodní zápas a poté vedli v sérii ještě i 2:1, prohráli nakonec 2:4. Z pohledu pětadvacetiletého Pastrňáka rozhodly o postupu pouze detaily. Těšit ho ale mohlo, jak zátěži nelehké sezony odolala kyčel, s níž byl loni v polovině září na operaci.

"Byla to rozhodně dobrá série, kterou ve finále rozhodlo pouze pár detailů. Když vezmu ten pátý zápas... Hráli jsme doma a hráli jsme opravdu dobře," připomněl Pastrňák v rozhovoru pro klubový web těsnou výhru Islanders 5:4, po níž se série začala lámat na stranu newyorského celku.

"Možná i tím, že nám vypadli ze sestavy důležití obránci, jsme dostali nějaké góly navíc," přemítal Pastrňák. "Každopádně doma je třeba vyhrávat všechny zápasy. V šestém utkání se pak Islanders skvěle drželi svého plánu a dotáhli to do konce. Podle mého názoru to však bylo vážně jen o detailech," dodal.

V důsledku pandemie koronaviru byla sice základní část nejlepší ligy světa zkrácena na 56 zápasů místo obvyklých 82, o to nabitější ale program dlouhodobé fáze byl. Se všemi podmínkami a omezeními si hráči prožili další nelehké období. "Byla to výzva. Ale člověk s tím prostě nemohl nic dělat. Musel jen sklopit hlavu a nějak to zvládnout. Alespoň koncem sezony už to bylo mnohem lepší s fanoušky v hledišti," řekl Pastrňák.

"Každopádně to byl zase hokej z jiné stránky. A pro nás to bylo rozhodně o to snazší, když člověk mohl být s klukama každý den v kabině a na ledě. Jasně, že to celkově nebylo zrovna moc zábavné, ale tak to prostě bylo, nebyla jiná možnost. Člověk mohl jen doufat, že bude lépe a že třeba už ta příští sezona bude zase jiná a věci se vrátí do normálu," řekl Pastrňák.

Zdravotně se cítil dobře. "Byla to doopravdy dlouhá sezona. Nejdříve jsem se dával do kupy po operaci kyčle a moc jsem toho nenatrénoval. Kyčel je ale úplně v pohodě. V základní části jsem byl kvůli tomu trošku pozadu, ale vypořádal jsem se s tím. V play off jsem však byl stoprocentně připravený a zdravý. A i teď se cítím moc dobře," ujistil Pastrňák.

A zastal se i brankářské jedničky týmu Tuukky Raska, jenž se stal terčem kritiky poté, co vyšlo najevo, že chytal ve vyřazovacích bojích i přes zdravotní potíže. Stejně jako Pastrňáka ho zradila kyčel a rovněž finského gólmana čeká operace a následně i dlouhá rekonvalescence.

"Tuukka je jedním z nejlepších brankářů na světě. A já si myslím, že on si rozhodně takovou kritiku nezaslouží. Stejně jako tomu bylo už loni, kdy opustil 'bublinu' z rodinných důvodů. Přitom pro každého na světě je rodina a její zdraví na prvním místě. Bez ohledu na to, v jakém oboru pracujete. Mám pro Tuukku obrovský respekt a myslím, že ta kritika není oprávněná," řekl Pastrňák.