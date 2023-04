Pastrňák rozhodl v NHL prodloužení, Gudas přihrál na gól a porval se

New York - David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře Bostonu 2:1 nad Torontem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český útočník, který nastoupil se střevními potížemi, vstřelil jedenáctou vítěznou trefu v sezoně a v této statistice se dělí o první místo s Leonem Draisaitlem z Edmontonu. Radko Gudas přispěl asistencí k vítězství Floridy 7:2 nad Ottawou a navíc se porval.

Vítek Vaněček zastavil 16 střel a dovedl New Jersey k výhře 8:1 nad Columbusem. Do čtvrtečního programu zasáhl z českých gólmanů ještě Karel Vejmelka, který 29 zákroky neodvrátil prohru Arizony 2:4 v Seattlu. Tomáš Hertl, který nedohrál minulý zápas, nechyběl v sestavě San Jose a musel strávit porážku 2:6 s Coloradem. Za Sharks nastoupil poprvé v sezoně Adam Raška a rozdal pět hitů.

Toronto vedlo od 32. minuty brankou Sama Laffertyho, za Boston vyrovnal Charlie Coyle v čase 51:32. V prodloužení domácí nevyužili přesilovou hru, ale pár sekund po jejím vypršení se prosadil Pastrňák střelou bez přípravy zpoza levého kruhu. Havířovský rodák vstřelil 57. branku sezony, přičemž v posledních 11 utkáních si udržuje průměr gól na zápas.

"Přihrával jsem Orlymu (Orlov) a myslel jsem si, že bude už střílet, ale vrátil mi puk. Snažil jsem se, aby střela prošla přes obránce a skončila v síti," popsal vítěznou akci Pastrňák, jenž může ve zbývajících čtyřech zápasech základní části atakovat i hranici šedesáti gólů. "Nemyslím na to. Jen hraju a užívám si každé utkání. Vytvořil se tu mimořádný tým, každý den máme v práci legraci. Jsem za to vděčný," doplnil.

Pastrňák rozhodl, přestože měl zažívací potíže. "Vůbec jsem nepochyboval, že bych nenastoupil," podotkl. "Není moc věcí, které by vás zastavily. Navíc jsem cítil, že týmu můžu pomoct," vysvětlil. Prodloužení rozsekl už počtvrté v sezoně stejně jako Martin Nečas z Caroliny. Čeští útočníci jsou v této statistice nejlepší.

Trenér Bostonu Jim Montgomery přístup Pastrňáka ocenil. "Nemůžu dostatečně vyjádřit uznání za jeho vůli. Necítil se stoprocentně fit, bojoval s nějakým žaludečním virem, přesto nám pomohl vyhrát," řekl kouč. Slova chvály měl i kapitán týmu Patrice Bergeron. "Už jen to, že se přemohl a nastoupil, má na tým velký vliv. Povzbudí vás, když vidíte parťáka, jak bojuje pro tým. Navíc rozhodl zápas. Umí pozvednout a táhnout mužstvo," rozplýval se Bergeron.

Pastrňák zařídil Bostonu, jemuž chyběl David Krejčí kvůli problémům v dolní části těla, 61. výhru v ročníku. Lídr NHL může v příštím utkání vyrovnat rekord soutěže v počtu vítězství v základní části, ve které mu schází odehrát ještě čtyři duely.

"Víme o rekordu, protože hledáme způsoby, jak se připravit na play off," řekl Pastrňák. "Už ho máme jisté dlouho a někdy je těžké udržet si motivaci. Nastavujeme si tak různé cíle, protože týmy, které bojují o play off, už v této chvíli hrají, jako by šlo o všechno," dodal.

Florida rozhodla proti Ottawě v prostřední části, v níž odskočila z 2:0 na 7:1. Gudas si připsal druhou asistenci u šesté branky, kterou vstřelil z úniku Nick Cousins. Český obránce nenechal za stavu 3:1 bez povšimnutí ledovou spršku Patricka Browna na brankáře Alexe Lyona a ve rvačce měl nad hostujícím provokatérem navrch. Rozhodčí udělili v utkání celkem 166 trestných minut.

Hlavními strůjci výhry Floridy byl Lyon, zneškodnil 56 střel a vytvořil klubový rekord v počtu zásahů v základní hrací době. Obránce Brandon Montour režíroval výhru gólem a třemi přihrávkami.

Panthers zůstali ve Východní konferenci sedmí, ale na první nepostupovou příčku do play off mají náskok stále jen jednoho bodu, protože zvítězili i oba konkurenti. New York Islanders porazil Tampu Bay 6:1, v dresu poražených zhořkl tisící start v soutěži Stevenu Stamkosovi. Pittsburgh zdolal Minnesotu 4:1. V obraně Penguins figuroval Jan Rutta, který vynechal předchozích deset zápasů kvůli zranění.

Vaněček inkasoval jediný gól ve 32. minutě, když jej z dorážky překonal Joona Luoto a snížil na 1:3. Více ale český brankář nepovolil a New Jersey v rozmezí 37. až 50. minuty dalšími pěti trefami zvýraznilo výhru. O polovinu gólů se postaral Jack Hughes (2+2) a ztrácí už jen gól nebo nahrávku, aby vyrovnal klubový rekord v počtu bodů za sezonu. Drží jej Patrik Eliáš ze sezony 2000/01 (40+56).

Vejmelka si připsal prohru v pátém startu za sebou. Seattle nasměrovala k výhře nad Arizonou pasáž mezi 20. až 26. minutou, během níž vstřelil první tři góly zápasu. "Krakeni" si dvoubodovým ziskem zajistili účast v play off, zahrají si ho poprvé v klubové historii.

Vítězství Colorada nad San Jose řídil hattrickem Mikko Rantanen a jako čtvrtý hráč v ročníku překonal hranici padesáti branek. Třemi góly se blýskl i Joel Armia při výhře Montrealu 6:2 nad Washingtonem.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

Boston - Toronto 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 52. Coyle, 63. Pastrňák - 32. Lafferty. Střely na branku: 33:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Swayman (oba Boston), 3. Samsonov (Toronto).

Detroit - Buffalo 6:7 po sam. nájezdech (2:3, 2:1, 2:2 - 0:0)

Branky: 11. Czarnik, 16. Larkin, 37. Chiasson, 37. Edvinsson, 49. Berggren, 59. Perron - 20. a 45. Cozens, 5. Tage Thompson, 18. Jokiharju, 22. Girgensons, 44. Greenway, rozhodující sam. nájezd Tuch. Střely na branku: 32:36. Diváci: 19.367. Hvězdy zápasu: 1. Cozens, 2. Power (oba Buffalo), 3. Raymond (Detroit).

Florida - Ottawa 7:2 (2:0, 5:1, 0:1)

Branky: 15. a 22. Barkov, 8. Montour, 28. Reinhart, 30. Luostarinen, 36. Cousins (Gudas), 37. Forsling - 25. Giroux, 57. Greig. Střely na branku: 30:58. Diváci: 16.675. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Lyon, 3. Barkov (všichni Florida).

Montreal - Washington 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Branky: 28., 32. a 57. Armia, 24. Suzuki, 30. Gallagher, 60. Hoffman - 6. D. Strome, 55. Bäckström. Střely na branku: 32:26. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Armia, 2. Matheson, 3. Suzuki (všichni Montreal).

New Jersey - Columbus 8:1 (1:0, 3:1, 4:0)

Branky: 12. a 23. J. Hughes, 37. a 45. Meier, 22. Tatar, 43. Haula, 47. Severson, 50. Graves - 32. Luoto. Střely na branku: 36:17. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jeden gól ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Meier, 3. Marino (všichni New Jersey).

Pittsburgh - Minnesota 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 16. Letang, 31. Rakell, 43. Zucker, 54. Carter - 48. Johansson. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.417. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Rakell, 3. Jarry (všichni Pittsburgh).

NY Islanders - Tampa Bay 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

Branky: 24. Pelech, 30. Nelson, 31. Palmieri, 40. Pulock, 56. Holmström, 60. Horvat - 37. Kučerov. Střely na branku: 42:31. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Pulock, 3. Horvat (všichni NY Islanders).

Nashville - Carolina 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 8. Jankowski, 11. McCarron, 58. Fabbro. Střely na branku: 23:33. Diváci: 17.762. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Jankowski, 3. Stastney (všichni Nashville).

St. Louis - NY Rangers 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 28. Toropčenko, 31. Pitlick, 62. Kapanen - 42. Tarasenko, 58. Trocheck. Střely na branku: 22:24. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Pitlick, 2. Kapanen (oba St. Louis), 3. Tarasenko (NY Rangers).

Dallas - Philadelphia 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Branky: 20. a 31. Robertson, 22. Pavelski, 29. C. Miller - 34. Hayes. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Robertson, 3. C. Miller (všichni Dallas).

Vancouver - Chicago 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 17. Kuzmenko, 24. Kravcov, 60. J.T. Miller. Střely na branku: 29:33. Diváci: 18.945. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Hirose, 3. Kravcov (všichni Vancouver).

Vegas - Los Angeles 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

Branky: 3. Kessel, 4. Barbašev, 7. Stephenson, 12. Roy, 22. Marchessault - 32. Kopitar, 35. Gavrikov. Střely na branku: 37:32. Diváci: 18.404. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Stephenson, 3. Pietrangelo (všichni Vegas).

San Jose - Colorado 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)

Branky: 16. E. Karlsson, 29. Lorentz - 17., 23. a 29. Rantanen, 36. a 44. Meyers, 28. MacKinnon. Střely na branku: 23:31. Diváci: 12.772. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon, 3. Nieto (všichni Colorado).

Seattle - Arizona 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky: 20. McCann, 21. Dunn, 26. Eberle, 44. Beniers - 32. Hayton, 60. Dauphin. Střely na branku: 33:29. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 87,9 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. McCann, 3. Beniers (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Boston 78 61 5 12 288:167 127 2. x-Toronto 78 46 11 21 263:215 103 3. x-Tampa Bay 79 45 6 28 271:243 96 4. Florida 79 41 7 31 281:263 89 5. Buffalo 77 38 7 32 278:284 83 6. Ottawa 79 37 7 35 248:261 81 7. Detroit 78 35 10 33 237:259 80 8. Montreal 79 31 6 42 225:291 68

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 78 50 9 19 251:201 109 2. x-New Jersey 79 50 8 21 279:218 108 3. x-NY Rangers 79 46 12 21 269:213 104 4. NY Islanders 79 40 9 30 233:215 89 5. Pittsburgh 79 39 10 30 253:255 88 6. Washington 78 34 9 35 242:249 77 7. Philadelphia 78 29 13 36 210:261 71 8. Columbus 78 24 8 46 206:315 56

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Colorado 77 47 6 24 262:212 100 2. x-Dallas 78 43 14 21 271:214 100 3. x-Minnesota 78 44 10 24 233:213 98 4. Winnipeg 78 43 3 32 234:218 89 5. Nashville 78 40 8 30 219:227 88 6. St. Louis 79 37 7 35 258:290 81 7. Arizona 79 27 13 39 218:286 67 8. Chicago 78 25 6 47 190:283 56

Pacifická divize:

1. x-Vegas 79 49 8 22 264:225 106 2. x-Edmonton 79 47 9 23 312:256 103 3. x-Los Angeles 79 45 10 24 269:250 100 4. x-Seattle 78 44 8 26 276:245 96 5. Calgary 79 37 15 27 253:245 89 6. Vancouver 78 35 7 36 265:287 77 7. San Jose 78 22 16 40 228:301 60 8. Anaheim 78 23 10 45 196:320 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 79 148 (62+86) 2. Draisaitl (Edmonton) 77 123 (51+72) 3. Kučerov (Tampa Bay) 79 108 (30+78) 4. M. Tkachuk (Florida) 76 105 (39+66) 5. Pastrňák (Boston) 78 104 (57+47) 6. MacKinnon (Colorado) 66 104 (37+67) 7. J. Robertson (Dallas) 78 103 (45+58) 8. Nugent-Hopkins (Edmonton) 79 100 (36+64) 9. Rantanen (Colorado) 77 98 (52+46) 10. E. Pettersson (Vancouver) 76 98 (37+61) 55. Nečas (Carolina) 78 69 (28+41) 88. Hertl (San Jose) 75 60 (21+39) 101. Krejčí (Boston) 70 56 (16+40) 118. Zacha (Boston) 78 53 (18+35) 145. Chytil (NY Rangers) 71 45 (22+23) 146. D. Kubalík (Detroit) 77 45 (20+25) 192. Hronek (Vancouver) 64 39 (9+30) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 62 branek, 2. Pastrňák (Boston) 57, 3. Rantanen (Colorado) 52, 4. Draisaitl (Edmonton) 51, 5. Point (Tampa Bay) 48, 6. T. Thompson (Buffalo), J. Robertson (Dallas) oba 45, 8. Ovečkin (Washington), J. Hughes oba 42, 10. Meier (oba New Jersey), Verhaeghe (Florida) oba 40, ...53. Nečas (Carolina) 28, 90. Chytil (NY Rangers) 22, 98. Hertl (San Jose) 21.