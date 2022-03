Pastrňák rozhodl v nájezdech, Voráčkův třetí gól v sezoně zařídil bod

New York - David Pastrňák rozhodl v samostatných nájezdech o vítězství hokejistů Bostonu 5:4 nad Columbusem. Český útočník v utkání přidal i asistenci, v poraženém týmu Jakub Voráček zaznamenal třetí gól v sezoně a na další přihrál. Jednu nahrávku zapsal také Dominik Kubalík, prohru Chicaga 3:4 na ledě Philadelphie ale neodvrátil. Hvězdou sobotního programu NHL byl americký útočník Arizony Nick Schmaltz, který se zaskvěl dvěma góly a pěti asistencemi při výhře 8:5 nad Ottawou.

České ofenzivní hvězdy Bostonu a Columbusu se zapsaly do statistik až ve druhé polovině zápasu. V 35. minutě Voráček v přesilové hře nabil Zachu Werenskému a americký bek prostřelil Jeremyho Swaymana a poslal Blue Jackets do vedení 3:2. Bruins vývoj otočili a podíl na tom měl i Pastrňák, který rozjel akci před gólem na 4:3. Havířovský rodák v 55. minutě nabídl puk osamocenému Tayloru Hallovi, jehož zakončení do tyče doklepl za brankáře Elvise Merzlikinse Patrice Bergeron.

Když už se zdálo, že si hosté dojdou pro vítězství, našel Voráčka na pravém kruhu Patrik Laine a kladenský rodák necelé tři sekundy před závěrečnou sirénou zařídil prodloužení. V něm branka nepadla a střelci se neprosadili ani v prvních dvou sériích rozstřelu. V té poslední Pastrňák na rozdíl od Voráčka nájezd proměnil a přisoudil Bostonu bod navíc.

Columbus prohrál čtvrtý z posledních pěti zápasů a na pozice zaručující play off z devátého místa Východní konference ztrácí deset bodů. Boston zakončil šestizápasovou sérii venkovních zápasů s bilancí pěti výher a jedné porážky a drží sedmou pozici.

"Byl to opravdu atraktivní zápas. Hrálo se ve vysokém tempu, hodně fyzicky a padlo hodně gólů. Škoda, že jsme to dnes nedotáhli do vítězného konce," litoval Voráček, jenž byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. V posledních čtrnácti zápasech zaznamenal 15 bodů, v sezoně jich získal 42 a v tabulce produktivity se mezi českými hokejisty dotáhl na druhého Tomáše Hertla. Vedoucí Pastrňák má na kontě o 15 bodů víc (31+26).

Hertlovi, stejně jako celému týmu San Jose, absolutně nevyšel domácí zápas s Nashvillem. Sharks utrpěli debakl 0:8 a český útočník zakončil duel se dvěma zápornými body ve statistice plus/minus. U dvou branek Predators byl na ledě také obránce Radim Šimek. Sharks prohráli podruhé za sebou a v tabulce Západní konference jsou na 13. místě.

Ještě o příčku pod San Jose se krčí Chicago. Blackhawks proti Philadelphii neudrželi vedení 3:2, ve třetí části dvakrát inkasovali a prohráli pátý z posledních sedmi zápasů. Kubalík asistoval u branky Dylana Stromea na 2:1.

Duel dvou nejlepších týmů Západní konference Colorada a Calgary nabídl souboj českých brankářů. Daniel Vladař po sedmi zápasech nastoupil v základní sestavě Calgary a 33 zásahy pomohl Flames k výhře 4:3 v prodloužení. Pavel Francouz v 22. minutě za stavu 1:3 nahradil Darcyho Kuempera a 21 zákroky pomohl Avalanche dotáhnout zápas alespoň do nastavení. Na českého gólmana vyzrál jen Johnny Gaudreau, který po 37 sekundách nastaveného času rozhodl o výhře Calgary.

Colorado prohrálo teprve čtvrtý domácí zápas v sezoně, ale nadále zůstává v čele celé NHL. Na druhou Carolinu mají Avalanche čtyřbodový náskok.

Vítek Vaněček po vydařeném zápase s Carolinou, ve kterém vychytal třetí nulu v sezoně, dostal v brance Washingtonu šanci také v souboji proti Seattlu. Kryl 29 střel a zápas zakončil s úspěšností zásahů přesahující 93 procent.

Třemi body za gól a dvě asistence táhl Capitals za vítězstvím 5:2 Alexandr Ovečkin. Ruský kanonýr vstřelil 764. gól v kariéře a v historickém pořadí střelců NHL ztrácí už pouze dva na třetího Jaromíra Jágra.

Schmaltz se stal prvním hráčem po více než deseti letech, který v jediném utkání zaznamenal více než šest bodů. Naposledy v únoru 2012 Sam Gagner za Edmonton nastřílel čtyři góly a přidal čtyři asistence proti Chicagu. Schmaltz překonal klubový rekord, šest bodů v zápase se podařilo některému z hráčů Coyotes dát šestkrát, z toho třikrát slavnému Daleu Hawerchukovi. Po čtyřech bodech si v utkání připsali Schmaltzovi spoluhráči Clayton Keller (2+2) a Shayne Gostisbehere (1+3).

Statistika sobotních zápasů NHL:

NY Islanders - St. Louis 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 7. Wahlstrom, 22. Nelson - 58. Thomas. Střely na branku: 20:28. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Sorokin, 3. Dobson (všichni NY Islanders).

Philadelphia - Chicago 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Branky: 36. a 49. Atkinson, 5. Lindblom, 44. Brassard - 33. a 39. D. Strome (na první D. Kubalík), 21. DeBrincat. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.848. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson, 2. Brassard, 3. Farabee (všichni Philadelphia).

Arizona - Ottawa 8:5 (2:0, 2:3, 4:2)

Branky: 5. a 23. N. Schmaltz, 14. a 45. Keller, 33. Maccelli, 47. Crouse, 55. Gostisbehere, 57. Mayo - 34. a 37. P. Kelly, 36. Norris, 41. Formenton, 42. N. Paul. Střely na branku: 31:46. Diváci: 11.810. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Gostisbehere, 3. Keller (všichni Arizona).

Florida - Detroit 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Branky: 19. a 37. A. Lundell, 5. Marchment, 11. Duclair, 28. S. Bennett, 32. Lucas Carlsson - 8. Fabbri, 55. Bertuzzi. Střely na branku: 39:23. Diváci: 15.890. Hvězdy zápasu: 1. A. Lundell, 2. Bennett, 3. Barkov (všichni Florida).

Toronto - Vancouver 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Branky: 29. a 33. Matthews, 10. Tavares, 26. N. Robertson - 8. J. T. Miller, 20. Hamonic, 25. Boeser, 42. Pearson, 47. Chiasson, 60. Motte. Střely na branku: 38:29. Diváci: 17.534. Hvězdy zápasu: 1. Boeser (Vancouver), 2. Matthews (Toronto), 3. Hamonic (Vancouver).

Washington - Seattle 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 32. a 58. Sheary, 12. T. Wilson, 13. D. Orlov, 41. Ovečkin - 17. Donskoi, 21. Blackwell. Střely na branku: 25:31. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval dvě branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. T. Wilson, 3. Sheary (všichni Washington).

Columbus - Boston 4:5 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 17. Nyquist, 19. Gavrikov, 35. Werenski (Voráček), 60. Voráček - 11. DeBrusk, 22. Haula, 45. Craig Smith, 55. Bergeron (Pastrňák), rozhodující sam. nájezd Pastrňák. Střely na branku: 24:32. Diváci: 19.434. Hvězdy zápasu: 1. Laine (Columbus), 2. Marchand (Boston), 3. Voráček (Columbus).

San Jose - Nashville 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

Branky: 11. a 47. McCarron, 19. a 45. Duchene, 23. Josi, 40. Luff, 52. Trenin, 54. Mikael Granlund. Střely na branku: 20:36. Diváci: 13.936. Hvězdy zápasu: 1. McCarron, 2. Josi, 3. Duchene (všichni Nashville).

Edmonton - Montreal 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky: 12. E. Kane, 26. R. McLeod - 11. Caufield, 20. B. Gallagher, 31. Suzuki, 51. Lehkonen, 57. M. Hoffman. Střely na branku: 30:29. Diváci: 18.258. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki (Montreal), 2. Hyman (Edmonton), 3. Caufiel (Montreal).

Colorado - Calgary 3:4 po prodl. (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 1. Landeskog, 19. Burakovsky, 30. MacKinnon - 3. a 20. E. Lindholm, 22. Gudbranson, 61. J. Gaudreau. Střely na branku: 36:37. Pavel Francouz odchytal za Colorado 39 minut a 10 sekund, inkasoval jednu branku z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval tři branky z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Diváci: 18.087. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. E. Lindholm (oba Calgary), 3. Landeskog (Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 55 37 5 13 227:163 79 2. Tampa Bay 54 36 6 12 186:152 78 3. Toronto 55 35 4 16 202:163 74 4. Boston 56 34 4 18 171:152 72 5. Detroit 56 24 6 26 163:203 54 6. Buffalo 56 18 8 30 153:200 44 7. Ottawa 54 19 5 30 142:177 43 8. Montreal 56 15 7 34 137:212 37

Metropolitní divize:

1. Carolina 55 38 5 12 188:132 81 2. Pittsburgh 57 34 9 14 185:152 77 3. NY Rangers 55 35 5 15 165:138 75 4. Washington 57 30 9 18 185:158 69 5. Columbus 56 28 3 25 186:205 59 6. NY Islanders 52 21 8 23 133:147 50 7. Philadelphia 55 17 10 28 139:192 44 8. New Jersey 55 19 5 31 168:200 43

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 56 40 5 11 222:159 85 2. St. Louis 54 32 6 16 192:148 70 3. Minnesota 53 32 3 18 200:171 67 4. Nashville 55 31 4 20 174:155 66 5. Dallas 54 31 3 20 159:157 65 6. Winnipeg 55 24 10 21 166:170 58 7. Chicago 56 20 8 28 141:192 48 8. Arizona 55 16 4 35 132:201 36

Pacifická divize:

1. Calgary 54 33 7 14 190:133 73 2. Los Angeles 56 30 7 19 166:160 67 3. Vegas 56 31 4 21 182:166 66 4. Edmonton 56 30 4 22 184:180 64 5. Vancouver 57 28 6 23 164:165 62 6. Anaheim 57 26 9 22 169:177 61 7. San Jose 55 24 6 25 143:176 54 8. Seattle 57 17 5 35 146:204 39

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 56 79 (38+41) 2. McDavid (Edmonton) 55 79 (29+50) 3. Huberdeau (Florida) 55 76 (18+58) 4. J. Gaudreau (Calgary) 54 71 (22+49) 5. Matthews (Toronto) 52 70 (39+31) 6. Kadri (Colorado) 53 70 (22+48) 7. Ovečkin (Washington) 55 68 (34+34) 8. Kaprizov (Minnesota) 52 68 (26+42) 9. Rantanen (Colorado) 53 65 (26+39) 10. M. Tkachuk (Calgary) 54 64 (27+37) 18. Pastrňák (Boston) 56 57 (31+26) 71. Hertl (San Jose) 55 42 (22+20) 78. Voráček (Columbus) 54 42 (3+39) 121. Palát (Tampa Bay) 49 34 (15+19) 180. Nečas (Carolina) 51 28 (8+20) 182. Hronek (Detroit) 52 28 (5+23) 196. Zacha (New Jersey) 51 26 (13+13) Střelci: 1. Matthews (Toronto) 39 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 38, 3. Kreider (NY Rangers) 36, 4. Ovečkin (Washington) 34, 5. Connor (Winnipeg) 33, 6. Pastrňák (Boston), DeBrincat (Chicago) oba 31, 8. Landeskog (Colorado) 30, 9. Mangiapane (Calgary), McDavid (Edmonton) oba 29, ...36. Hertl (San Jose) 22, 100. Palát (Tampa Bay) 15.