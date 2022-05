Pastrňák: Lidi nám věřili a jsem rád, že jsme jim přivezli aspoň bronz

Praha - Obrovské podpory fanoušků si vážil kanonýr české hokejové reprezentace David Pastrňák a byl rád, že je se spoluhráči mohl potěšit ziskem bronzu na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách. První čeští medailisté po deseti letech oslavili úspěch po nedělním vítězství v boji o třetí místo nad USA 8:4 s rodinami na hotelu v Tampere, po dnešním příletu se chytají navázat oslavami v Praze. Až radovánky pominou, chce Pastrňák zregenerovat a zkusí opět přemlouvat parťáka Davida Krejčího, který má za sebou rok v Olomouci, k návratu do Bostonu.

Pastrňák v duelu o bronz zazářil hattrickem a se sedmi góly se podělil o pozici nejlepšího střelce šampionátu. Gratulace na telefonu si ještě nestihl ani pročíst. "Vím ale, že jsme doma měli obrovskou podporu, za což fanouškům děkujeme. A všem, co přijeli do Tampere. Lidé nám věřili, že medaili uděláme. Jsem rád, že jsme pro ně a celý český hokej získali aspoň tu bronzovou," řekl Pastrňák po příletu na Letiště Václava Havla.

"Moc si jí vážím. Medaili z mistrovství světa jsem ještě neměl. Jsem na kluky pyšný. Byla to obrovská parta. Jsem pyšný, jakou cestu jsme ušli. Udělali jsme důležitou medaili pro český hokej. Čekání bylo dlouhé a doufejme, že nám to pomůže a dodá sebevědomí do příštích mistrovstvích světa," prohlásil.

Když mu to klubové povinnosti dovolí, nechtěl by chybět za dva roky na domácím mistrovství světa v Praze. "Já jsem tady byl jako fanoušek v roce 2015. Vím, jaký umí lidi udělat rozruch," podotkl Pastrňák, který si trochu postěžoval na atmosféru ve Finsku. "Na zápasy Finů byla dobrá, na jiné ale moc lidí nechodilo a byli potichu. Tady u nás chodili, ať hrál jakýkoliv tým. Myslím, že je to na těch mistrovstvích světa důležité. Hrajeme to pro lidi a chceme taky atmosféru," uvedl.

Hattrick nasázel spoluhráči z Bostonu Jeremymu Swaymanovi, s kterým se hecovali před utkáním v základní skupině, ale po boji o bronz na to podle Pastrňáka už prostor nebyl. "Jediné, co mi řekl, bylo, že nemám zač. Pak už jsme se neviděli. Chápu, že je těžké skončit čtvrtý a koukat, jak druhý tým na ledě slaví bronz, zatímco vy smutně stojíte na modré čáře. On se ale nemá za co stydět, na turnaji podal výborný výkon," řekl Pastrňák.

Konkrétní plány na dobu volna ještě nemá. "Když hrajete o medaile, vůbec nepřemýšlíte nad tím, co bude po sezoně. Ta pak z ničeho nic skončí. Ještě jsem nad tím nepřemýšlel, ale musím zregenerovat, určitě pojedu na dovolenou," uvedl.

Na šampionátu obnovil souhru s Krejčím, který se loni rozhodl skončit v Bostonu a být s rodinou v Česku. Pastrňák má v plánu jej přemlouvat, aby opět hrál za Bruins, ale netuší, jestli to bude něco platné. "Během mistrovství jsem to nadhodil, ale bez odpovědi. Jsem rád za něj i Romana Červenku, že se medaile povedla. Coby zkušení kluci ji strašně moc chtěli. Jako lídři svou touhu předali celému mužstvu a bylo to hodně znát," dodal Pastrňák.