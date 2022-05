Pastrňák i Kämpf dali v play off NHL vítězné branky, skóroval i Palát

Hokejista David Pastrňák z domácího Bostonu se raduje se spoluhráčem Bradem Marchandem ze svého gólu ve třetím utkání 1. kola play off s Carolinou 7. května 2022.

Hokejista David Pastrňák z domácího Bostonu se raduje se spoluhráčem Bradem Marchandem ze svého gólu ve třetím utkání 1. kola play off s Carolinou 7. května 2022. ČTK/AP/Michael Dwyer

New York - Útočník David Pastrňák přispěl v úvodním kole play off NHL rozdílovým gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 4:2 nad Carolinou a snížení stavu série na 1:2. Stejným poměrem prohrává na zápasy i Tampa Bay, která podlehla doma Torontu 2:5. Ondřej Palát stál u obou branek obhájce Stanleyova poháru, připsal si gól a asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Na opačné straně vstřelil vítěznou trefu David Kämpf.

V Západní konferenci otočily oba výše postavené týmy sérii z 0:1 na 2:1. Edmonton zvítězil i díky hattricku Evandera Kanea na ledě Los Angeles vysoko 8:2 a Minnesota vyhrála 5:1 v St. Louis.

Boston po dvou prohrách se skóre 3:10 učinil změnu v brankovišti a poprvé v kariéře nastoupil v play off Jeremy Swayman. Čisté konto udržel jen do 10. minuty, v níž ho z dorážky překonal Vincent Trocheck a otevřel gólový účet.

Boston otočil v dalším průběhu na 4:1. Ještě v úvodní třetině vyrovnal Charlie Coyle z přečíslení v oslabení a ve 26. minutě přidal z blízka Brad Marchand druhý gól. Pastrňák se prosadil v čase 34:53 v přesilové hře střelou z levého kruhu přes obránce a zaznamenal první bod v sérii.

Následně se šest minut nehrálo, protože fanoušci Bruins při oslavě branky českého hráče bouchali za trestnou lavicí do plexiskla, které se uvolnilo a spadlo na hlavu jednoho z časoměřičů. Hrací plochu opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice na další vyšetření. "Slyšeli jsme, že je a bude v pořádku," uvedl Pastrňák, po jehož zákroku minule nedochytal Antti Raanta a kvůli zranění chyběl i ve třetím duelu.

Pastrňák si připsal druhý bod opět v početní výhodě, když po jeho chytré přihrávce zakončil Taylor Hall do prázdné branky. Carolina ještě zdramatizovala zápas v 52. minutě nahozením Jaccoba Slavina, ale na víc se nezmohla.

"Klíčový byl gól v oslabení. Ožili jsme, vrátili jsme se do zápasu. Celou sérii jen dotahujeme vedení a najednou jsem cítil, že jsem více vtažený do hry. Takhle silně jsem to už dlouho nezažil. Tohle potřebujeme každý den, abychom se posunuli vpřed," řekl Marchand. "Při hře pět na pět jsme byli silní, vytvářeli si šance. Musíme se ale vyvarovat pobytu na trestné lavici, a když dostaneme přesilovou hru, tak je potřeba sehrát ji lépe," komentoval prohru Slavin.

Toronto dobře začalo. Morgan Rielly a Colin Blackwell vstřelili v úvodních deseti minutách dva góly a na začátku druhé třetiny zvýšil Kämpf na 3:0. Český útočník získal ve středním pásmu puk a individuální průnik zakončil přesnou ranou z mezikruží. "Sebral jsem volný kotouč, dostali jsme se v podstatě do situace dva na jednoho. Snažil jsem se vystřelit mezi betony a vyšlo to. Mám radost," řekl Kämpf, který se v sérii trefil podruhé.

Tampa Bay snížila trefami Rosse Coltona a Paláta, který dal ve 46. minutě z levého kruhu kontaktní gól. Hosté si ale nenechali vzít výhru, kterou zpečetil Ilja Michejev dvěma trefami do prázdné branky. "Nemůžeme čekat, až povedou o pár gólů a potom přehodit výhybku. Druhou polovinu zápasu jsme už dominovali. Musíme se zaměřit na úvod zápasu a vstoupit do něj s mnohem větším nasazením," uvedl Colton.

Edmonton rozhodl už v první polovině zápasu, po které vedl 5:0. Skóre otevřel Leon Draisaitl a poté se dvakrát trefili Zach Hyman a Kane. Domácí sáhli po čtvrté inkasované brance k výměně gólmanů, Jonathana Quicka nahradil Cal Peterson, a ještě ve druhé třetině snížili Anže Kopitar s Philipem Danaultem na 2:5. V závěrečné části se ale prosadil Ryan Nugent-Hopkins dvakrát během 21 sekund a v poslední minutě zkompletoval Kane svůj první hattrick v play off NHL.

Minnesota těžila z povedeného vstupu, góly Jordana Greenwaye a Kirilla Kaprizova vedla 2:0 už v čase 2:18. V prostřední části zvýšil Mats Zuccarello a na začátku třetí třetiny upravil Joel Eriksson Ek už na 4:0. Čestný úspěch St. Louis, kterému se v zápase zranil klíčový bek Torey Krug, vstřelil Ryan O'Reilly. Poslední slovo měl hostující obránce Jonas Brodin.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 3. zápasy: Boston - Carolina 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Branky: 18. Coyle, 26. Marchand, 35. Pastrňák, 45. Hall (Pastrňák) - 10. Trocheck, 52. Slavin. Střely na branku: 28:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Coyle, 3. Forbort (všichni Boston). Stav série: 1:2. Tampa Bay - Toronto 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Branky: 32. Colton (Palát), 46. Palát - 59. a 60. Michejev, 5. Rielly, 10. Blackwell, 26. Kämpf. Střely na branku: 34:36. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Campbell (Toronto), 2. Palát (Tampa Bay), 3. Marner (Toronto). Stav série: 1:2. Západní konference - 3. zápasy: St. Louis - Minnesota 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Branky: 43. R. O'Reilly - 1. Greenway, 3. Kaprizov, 28. Zuccarello, 41. Eriksson Ek, 53. Brodin. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. M.-A. Fleury, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota). Stav série: 1:2. Los Angeles - Edmonton 2:8 (0:2, 2:3, 0:3) Branky: 31. Kopitar, 38. Danault - 27., 30. a 60. E. Kane, 7. a 28. Hyman, 55. a 56. Nugent-Hopkins, 4. Draisaitl. Střely na branku: 46:37. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. Hyman, 3. McDavid (všichni Edmonton). Stav série: 1:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. E. Kane (Edmonton) 3 6 (5+1) 2. Marner (Toronto) 3 6 (2+4) 3. McDavid (Edmonton) 3 6 (1+5) 4. Kaprizov (Minnesota) 3 5 (4+1) 5. Eriksson Ek (Minnesota) 3 5 (3+2) 6. Matthews (Toronto) 3 5 (2+3) 7. Bouchard (Edmonton) 3 5 (0+5) 8. MacKinnon (Colorado) 2 4 (3+1) 9. Draisaitl (Edmonton) 3 4 (3+1) Perron (St. Louis) 3 4 (3+1) 44. Kämpf (Toronto) 3 2 (2+0) 55. Pastrňák (Boston) 3 2 (1+1) Palát (Tampa Bay) 3 2 (1+1) 70. Gudas (Florida) 2 2 (0+2) 76. O. Kaše (Toronto) 3 2 (0+2) 138. Nečas (Carolina) 3 1 (0+1)