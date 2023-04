Pastrňák dal dva góly, ale Boston prohrál, postup slaví Carolina a Dallas

New York - Útočník David Pastrňák dal v šestém utkání 1. kola play off NHL s Floridou dva góly, ale Boston prohrál na ledě soupeře 5:7 a přišel o vedení v sérii. Panthers vyhráli podruhé za sebou a srovnali stav na 3:3. Asistencí se na vítězství podílel Radko Gudas, v dresu suverénně nejlepšího týmu základní části soutěže připravil jeden gól Pavel Zacha. Z postupu přes New York Islanders se po výhře 2:1 v prodloužení raduje Carolina. Dál jde také Dallas, jenž v šestém zápase porazil Minnesotu 4:1.

Pastrňák dvakrát využil přesilovou hru a bilanci v play off si vylepšil na čtyři branky. Poprvé se prosadil v úvodu druhé třetiny, kdy parádní trefou zády k brance s hokejkou mezi nohama srovnal na 2:2. "Byl to instinkt. Do těchto pozic před brankou se nedostávám moc často, ale vím, že tam není moc času. Snažil jsem se jen rychle zakončit. Byl to hezký gól, ale víc bych si ho užil, kdybychom vyhráli," řekl Pastrňák.

Ve 44. minutě si český kanonýr na svém typickém přesilovkovém stanovišti v levém kruhu pro vhazování počkal na výbornou přihrávku Tylera Bertuzziho a poslal Boston do vedení 4:3. Náskok Bruins ale vydržel jen tři a půl minuty. O vyrovnání se postaral třiatřicetiletý útočník Zac Dalpe, který se v play off prosadil poprvé v kariéře.

Bruins šli do vedení ještě jednou. Po skvělé Zachově zadovce se v oslabení sám před brankáře dostal Jake DeBrusk a bekhendovou kličkou vrátil hostům náskok. Soupeře ale inkasovaná branka nakopla. Neuteklo ani třicet sekund a pokračující přesilovku využil Matthew Tkachuk. "Gól v oslabení v takto důležitém zápase může tým potopit. Naštěstí jsme Mattyho zásluhou rychle srovnali," uvedl trenér Panthers Paul Maurice.

Rozhodující gól vstřelil v čase 54:22 Eetu Luostarinen, jenž ranou přes bránícího hráče prostřelil brankáře Linuse Ullmarka. Pokračování série do sedmého zápasu definitivně pojistil Sam Reinhart, který po Gudasově asistenci při power play soupeře trefil opuštěnou branku.

"Hrál se krásný hokej. Přesně o tom play off je. Hrálo se nahoru dolů, týmy předváděly skvělé ofenzivní akce. Moc hezká podívaná, bohužel s lepším koncem pro domácí," řekl trenér Bruins Jim Montgomery.

Rozhodující duel se odehraje v neděli od 22 hodin SELČ. "V play off rozhoduje každá chyba, proto se musíme soustředit, abychom jich v dalším zápase udělali méně než soupeř," prohlásil Pastrňák.

Carolina otočila zápas na ledě Islanders a postupovou branku vstřelil po šesti minutách prodloužení Paul Stastny překvapivou ranou z ostrého úhlu. Jeho pokus téměř z brankové čáry si za záda srazil gólman Ilja Sorokin. "Několikrát jsem podobné zakončení zkoušel v tréninku. Jde o to překvapit gólmana. Většinou neuspějete, ale někdy se zadaří a dáte gól," řekl Stastny. Jeho spoluhráč Martin Nečas v zápase odehrál bezmála 18 minut a do statistik se nezapsal.

Dallas se do druhého kola se dostal po třech letech. Gólem a asistencí se na výhře Stars podíleli Max Domi a Mason Marchment. Jednu trefu soupeře obstaral Roope Hintz, jenž s 12 body vládne kanadskému bodování vyřazovacích bojů.

Seattle doma podlehl Coloradu 1:4, nevyužil postupový mečbol a série je vyrovnaná 3:3. Obhájci Stanley Cupu k výhře nakročili ve druhé třetině, kdy dvěma góly odskočili do vedení 3:1. Dvakrát skóroval Artturi Lehkonen, další Fin Mikko Rantanen si připsal branku a asistenci.

Výsledky NHL, 1. kolo play off:

Východní konference - 6. zápasy:

Florida - Boston 7:5 (2:1, 1:1, 4:3)

Branky: 14. a 51. M. Tkachuk, 3. Montour, 30. Barkov, 48. Dalpe, 55. Luostarinen, 60. Reinhart (Gudas) - 7. a 42. Bertuzzi, 26. a 44. Pastrňák, 51. DeBrusk (Zacha). Střely na branku: 33:34. Diváci: 18.911. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Luostarinen (oba Florida), 3. Pastrňák (Boston). Stav série: 3:3.

NY Islanders - Carolina 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 10. Clutterbuck - 50. S. Aho, 66. Stastny. Střely na branku: 34:41. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Stastny, 2. S. Aho (oba Carolina), 3. Sorokin (NY Islanders). Konečný stav série: 2:4.

Západní konference - 6. zápasy:

Minnesota - Dallas 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 53. F. Gaudreau - 7. Hintz, 34. W. Johnston, 40. Marchment, 60. Domi. Střely na branku: 24:33. Diváci: 19.389. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Heiskanen, 3. Hintz (všichni Dallas). Konečný stav série: 2:4.

Seattle - Colorado 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 16. Dunn - 37. a 60. Lehkonen, 20. Rantanen, 28. E. Johnson, Střely na branku: 23:39. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Grubauer, 3. D. Toews (všichni Colorado). Stav série: 3:3.

Kanadské bodování play off NHL: 1. Hintz (Dallas) 6 12 (5+7) 2. Marner (Toronto) 5 11 (2+9) 3. Draisaitl (Edmonton) 5 10 (6+4) 4. M. Tkachuk (Florida) 6 10 (5+5) 5. Marchand (Boston) 6 10 (4+6) 6. Rantanen (Colorado) 6 9 (6+3) 7. Bertuzzi (Boston) 6 9 (4+5) 8. T. Hall (Boston) 6 8 (5+3) 9. Matthews (Toronto) 5 8 (4+4) Stephenson (Vegas) 5 8 (4+4) 56. Zacha (Boston) 6 5 (0+5) 60. Pastrňák (Boston) 6 4 (4+0) 89. Palát (New Jersey) 5 3 (2+1) 91. Chytil (NY Rangers) 5 3 (1+2) Nečas (Carolina) 5 3 (1+2) 160. Nosek (Boston) 6 2 (0+2) 199. Krejčí (Boston) 3 1 (0+1) Lauko (Boston) 3 1 (0+1) 205. Kämpf (Toronto) 5 1 (0+1) 224. Faksa (Dallas) 6 1 (0+1) Gudas (Florida) 6 1 (0+1)